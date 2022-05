A Trani il confronto su turismo e imprese al tempo del conflitto in Ucraina

Social Video 6 minuti A Trani il convegno "Turismo, impresa e terzo settore al tempo della guerra in Ucraina"

Gli effetti economici della guerra tra Russia e Ucraina, tra cui il caro energia, cominciano a farsi sentire anche in Italia. Come già accaduto con la pandemia, tra i settori più colpiti ci sono turismo e cultura. E' una crisi dalla quale non è facile venirne fuori in comparti che dopo due anni di chiusure e lockdown e timide riaperture, fanno ora i conti con la guerra.Ma segnali di ripresa si intravedono: se ne è parlato a Trani in biblioteca comunale nel corso dell'incontro organizzato dall'associazione culturalenell'ambito de I Dialoghi di Trani, in una tavola rotonda in collaborazione con l'Assessorato alle Culture della Città di Trani, per discutere del temaLe incognite sono ancora tante ma la speranza è che nel prossimo futuro sia possibile assistere ad una ripartenza delle attività.Alla tavola rotonda sono intervenuti(Presidente Fondazione Casillo),(Presidente gruppo Megamark),(CEO di Exprivia),(Presidente Federturismo Confindustria) intervistati da Lucia de Mari.