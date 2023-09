Da New York ad Andria, Piero Armenti ospite da “Celero Lounge”

online su https://www.celero.it/

Scelte d'impresa all'avanguardia… degne di. E a dirlo non è uno qualunque, ma il noto influencer, blogger e imprenditorefondatore diuna realtà nata sui social e diventata un vero e proprio tour operator di riferimento.Nei giorni scorsi, Armenti ha fatto tappa nella città diper raccontarne le bellezze (con un passaggio obbligatorio a Castel del Monte) ma anche per scoprirne la cucina e le proposte imprenditoriali. Durante la sua visita è stato ospite allaaccompagnato da, founder e CEO di, impresa che nasce da Andria ma che possiede una forte ambizione e un format dal respiro davvero internazionale.«È un posto pazzesco che secondo me sarebbe perfetto a New York» ha raccontato Armenti sui suoi canali social visitando i nuovi spazi di "Celero Lounge" inad Andria.Un'unica location in cui si trovano cinque diversi ristoranti:1)(per gli irriducibili amanti della pizza)2)(burger e carni al piatto cotti a bassa temperatura)3)(Sushi e Pokè in tante varianti)4)(primi e secondi piatti dal gusto casalingo)5)(gelati con tutti i gusti senza lattosio e crêpes senza lattosio), ciascuna per il proprio ristorante di riferimento, dal salato al dolce, una propria app aggiornata e funzionale per, un tempestivo servizio die adesso anche uno spazio dove assaggiare tutte le prelibatezze direttamente sul posto, appena servite dalla cucina.Nella "Celero Lounge" si entra e si può fare il proprio ordine in modo tradizionale, oppure tramite il, scegliendo il ristorante, attraverso pochi click, o addiritturainviando l'ordine dopo aver prenotato il tavolo.Non solo, in caso dibasterà che un singolo referente effettui la prenotazione del tavolo, e poi ciascun invitato potrà ordinare i suoi piatti preferiti tramite l'app in autonomia, con la possibilità di conti separati, rendendo così l'esperienza totalmentein modo unico, ma anche: seduti allo stesso tavolo, ognuno può ordinare ciò che più gli piace scegliendo il suo ristorante preferito. Chi preferisce la pizza o un buon piatto di pasta può finalmente stare insieme ai fanatici del sushi!Dal sushi ai primi piatti, dai panini al dolce, conche si sposano con le ricette di importazione, con i poké ma anche le classiche pizze, ed ottime recensioni soprattutto per il, ormai riconosciuto tra i migliori ma soprattutto adatto a tutti poiché tutti i gusti sono rigorosamentePer prenotare un tavolo alla "Celero Lounge":