Cantiere Puglia, con "Hey Sud" si parla di infrastrutture e PNRR

Infrastrutture che vadano al passo con lein fermento e in crescita. È stato questo il focus principale del talk dal titolonuovo appuntamento di, progetto ideato da Fabio Mazzocca, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY nel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio.Il tema delle infrastrutture, delle grandi opere in corso e quelle ancora attese, e soprattutto delleè stato al centro del dibattito - moderato dal giornalista Antonio Procacci – che si è svolto ieri pomeriggio nella sede operativa di EY a Barletta.A parlarne in qualità di ospiti sono stati – in presenza e in collegamento streaming – il capo di Gabinetto del Presidente Regione Puglia Giuseppe Catalano, il presidente di Acquedotto Pugliese Domenico La Forgia, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi, il Commissario Straordinario del Governo per la ZES Adriatica Manlio Guadagnuolo, l'amministratore delegato di Banca Popolare di Bari Cristiano Carrus, l'amministratore di Cobar Spa Vito Barozzi e l'EY Consulting Market Leader Claudio Meucci.Uno scenario che assomiglia ad un "cantiere aperto", tra grandi opere in corso di svolgimento e future infrastrutture che ambiscono adAlta velocità, opere moderne ed efficienti, puntando sui finanziamenti del PNRR e ponendo attenzione anche al: sono tutti cambiamenti che – soprattutto nell'ambito trasporti e mobilità – potrebbero portare nel giro di pochi anni a rendere la Puglia moderna e ancora più attrattiva per imprese e investitori, nell'ottica di un sempre maggiore sviluppo economico che si traduce in nuove opportunità di lavoro.Il talk è anche disponibile in streaming sulla piattaforma di EY: https://eventiey.it/evento/hey-sud-cantiere-puglia/