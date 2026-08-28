Tennis
Un arbitro di Trani ai Giochi del Mediterraneo: Luca Cavalieri protagonista nel tennis
Cavalieri impegnato da martedì scorso fino a lunedì 31, giornata delle finali
Trani - venerdì 28 agosto 2026 10.44
C'è anche un pezzo di Trani sui campi da tennis dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: è quello rappresentato da Luca Cavalieri, ufficiale di gara tranese, impegnato per tutta la durata del torneo, da martedì scorso fino a lunedì 31 agosto, giornata in cui sono previste le varie finali. Un'esperienza di grande prestigio per Cavalieri, chiamato a svolgere il doppio ruolo di arbitro e giudice di linea in una competizione internazionale che vede protagoniste le rappresentative nazionali dei Paesi del Mediterraneo. Giorno dopo giorno, il tranese è presente sui campi per dirigere e garantire il regolare svolgimento degli incontri di singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, oltre al doppio misto, quest'ultimo disputato a livello nazionale.
Un impegno intenso, che lo vede protagonista dietro le quinte di una delle più importanti manifestazioni sportive ospitate in Puglia negli ultimi anni. Per Luca Cavalieri, infatti, non si tratta soltanto di un incarico sportivo: è anche l'occasione per portare il nome di Trani su un palcoscenico internazionale. Trani può dunque essere orgogliosa di uno dei suoi rappresentanti, dopo il duo Angelilli nel team arbitrare di pallanuoto, impegnato a Taranto al fianco dei grandi protagonisti dello sport mediterraneo. E fino alla finale di lunedì, sui campi dei Giochi, ci sarà anche lui: con il fischietto, la massima attenzione e, idealmente, un po' di Trani con sé.
Un impegno intenso, che lo vede protagonista dietro le quinte di una delle più importanti manifestazioni sportive ospitate in Puglia negli ultimi anni. Per Luca Cavalieri, infatti, non si tratta soltanto di un incarico sportivo: è anche l'occasione per portare il nome di Trani su un palcoscenico internazionale. Trani può dunque essere orgogliosa di uno dei suoi rappresentanti, dopo il duo Angelilli nel team arbitrare di pallanuoto, impegnato a Taranto al fianco dei grandi protagonisti dello sport mediterraneo. E fino alla finale di lunedì, sui campi dei Giochi, ci sarà anche lui: con il fischietto, la massima attenzione e, idealmente, un po' di Trani con sé.