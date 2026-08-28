Un arbitro di Trani ai Giochi del Mediterraneo: Luca Cavalieri protagonista nel tennis

C'è anche un pezzo disui campi da tennis dei: è quello rappresentato da, ufficiale di gara tranese, impegnato per tutta la durata del torneo, da martedì scorso fino a lunedì 31 agosto, giornata in cui sono previste le varie finali. Un'esperienza di grande prestigio per Cavalieri, chiamato a svolgere il doppio ruolo diin una competizione internazionale che vede protagoniste le rappresentative nazionali dei Paesi del Mediterraneo. Giorno dopo giorno, il tranese è presente sui campi per dirigere e garantire il regolare svolgimento degli incontri di, oltre al, quest'ultimo disputato a livello nazionale.Un impegno intenso, che lo vede protagonista dietro le quinte di una delle più importanti manifestazioni sportive ospitate in Puglia negli ultimi anni. Per Luca Cavalieri, infatti, non si tratta soltanto di un incarico sportivo: è anche. Trani può dunque essere orgogliosa di uno dei suoi rappresentanti, dopo il duo Angelilli nel team arbitrare di pallanuoto, impegnato a Taranto al fianco dei grandi protagonisti dello sport mediterraneo. E fino alla finale di lunedì, sui campi dei Giochi, ci sarà anche lui: con il fischietto, la massima attenzione e, idealmente, un po' di Trani con sé.