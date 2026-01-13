Trani, degrado sotto la Caserma: "Voragini e rifiuti davanti alle pattuglie"

La segnalazione

È un grido d'allarme carico di esasperazione quello che giunge da un cittadino tranese, residente nella zona in espansione compresa tra via Monte d'Alba e via Vecchia Trani-Corato. Un'area che, sulla carta, dovrebbe rappresentare il nuovo volto residenziale della città ma che, nei fatti, è diventata il simbolo di un abbandono istituzionale quasi grottesco. La segnalazione punta i riflettori sul perimetro stradale che costeggia la Caserma dei militari e della Polizia. Un luogo che, per la sua stessa natura, dovrebbe ispirare ordine e sicurezza, ma che invece versa in condizioni che il cittadino non esita a definire "pietose".Il primo punto critico riguarda la viabilità. La strada è descritta come un percorso di guerra: "Il passaggio continuo di mezzi pesanti per i vicini cantieri ha letteralmente sbriciolato l'asfalto", si legge nella denuncia. La situazione peggiora drasticamente con il maltempo: le recenti piogge trasformano le buche in veri e propri laghi, nascondendo "voragini profonde" che mettono a serio rischio l'incolumità di automobilisti e motociclisti costretti a transitarvi.Non è solo il manto stradale a preoccupare, ma anche ciò che accade sopra la testa dei passanti. Il residente segnala un pericolo già denunciato in passato ma rimasto inascoltato: il cedimento di parti dei cornicioni della struttura militare. Calcinacci e detriti finiscono direttamente in strada, aggiungendo un rischio fisico concreto al degrado estetico.A completare il quadro di incuria c'è l'aspetto igienico-sanitario. Quella che potrebbe essere una zona verde o comunque decorosa, è descritta come "ostaggio di sacchi di immondizia e lerciume vario". Nonostante le ripetute segnalazioni inviate all'AMIU, l'area continua a essere utilizzata come discarica abusiva, nell'indifferenza generale.La chiusura della segnalazione è amara e sottolinea una contraddizione evidente. "È paradossale – scrive il cittadino – che questa via sia percorsa quotidianamente dalle pattuglie delle Forze dell'Ordine che rientrano in caserma, senza che nessuno solleciti un intervento". Mentre l'attenzione dell'amministrazione sembra concentrarsi sull'aumento delle aree a pagamento nel centro cittadino ("le strisce blu"), le zone periferiche sembrano scivolare in una sorta di "Trani a buche", dove la sicurezza e il decoro sono optional. Una zona franca dove il degrado regna sovrano, ironicamente, proprio sotto le finestre di chi dovrebbe tutelare l'ordine pubblico.Gentile Direttore,le scrivo in quanto cittadino tranese stanco di assistere al progressivo abbandono di una zona della nostra città ormai diventata simbolo di incuria: il perimetro stradale che costeggia la caserma dei militari e della polizia, tra via Monte d'Alba e via Vecchia Trani-Corato. Nonostante la zona stia vivendo un espansione residenziale, la strada in questione versa in condizioni pietose. In particolare, desidero sottoporre alla sua attenzione i seguenti punti critici:· Dissesto Stradale estremo: Il passaggio continuo di mezzi pesanti per i vicini cantieri ha sbriciolato l'asfalto. Con le piogge recenti, la strada si trasforma in un lago con voragini profonde che mettono a rischio l'incolumità degli automobilisti.· Pericolo Cornicioni: Ho già segnalato in passato il cedimento di parti dei cornicioni della caserma militare, che finiscono direttamente sul manto stradale.· Discarica a cielo aperto: La zona, che dovrebbe essere un polmone verde, è ostaggio di sacchi di immondizia e "lerciume" vario, nonostante le mie ripetute segnalazioni all'AMIU.· Assenza delle Istituzioni: È paradossale che questa via sia percorsa quotidianamente dalle pattuglie delle Forze dell'Ordine che rientrano in caserma, senza che nessuno solleciti un intervento. Mentre la città si riempie di strisce blu, le periferie diventano "Trani a buche".Ho documentato l'intera situazione (...). Resto a sua completa disposizione per inviarle il materiale multimediale e fornire ulteriori dettagli. Confido nella sensibilità della sua redazione affinché questa voce non resti inascoltata e si possa finalmente ottenere un intervento di ammodernamento e messa in sicurezza.