Via Pietro Nenni, un residente: «Strade sporche, operatori ecologici letteralmente scomparsi»

«Intendo denunciare lo stato di enorme sporcizia in cui versano le strade di Trani, ed in particolare quelle del quartiere Stadio in cui vivo». Così un cittadino di Trani, tramite la redazione di Traniviva, denuncia la situazione di sporcizia in cui versa via Pietro Nenni.«Gli operatori ecologici sono totalmente scomparsi, non li vedo da mesi, le strade ricolme di carte e di sudiciume. Mi meraviglia Sig. Sindaco poichè la vedo spesso camminare per strada e non si rende conto in che tipo di incuria è finita la nostra città. Da città del turismo e della cultura sta diventando città del putridume. La prego di sollecitare l'Azienda comunale Amiu preposta alla pulizia e sanificazione della città nel svolgere correttamente il proprio lavoro».