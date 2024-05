Frecce tricolori a Trani, censimento per autobus turistici

Sabato 11 e domenica 12 maggio la città di Trani ospiterà diversi eventi legati allo spettacolo delle Frecce Tricolori. Sono stati adottati particolari provvedimenti di deviazione del traffico, divieti e blocchi stradali per la pubblica incolumità.Per autobus in arrivo in città (anche non legati all'evento e che hanno necessità di raggiungere il centro storico per poi ripartire) è disponibile un form da compilare per agevolare al meglio arrivi e ripartenze da Trani.Per quanto riguarda l'arrivo di pullman per l'air show di domenica 12 maggio (ore 15.30, lungomare Cristoforo Colombo) l'area di sosta dedicata è in via Falcone. E' disponibile un numero di contatto (0883486084) e una mail di riferimento (tricoloretrani.sostapullman@gmail.com).Tutte le informazioni sulle aree di sosta, sulle modifiche alla viabilità, sul piano sanitario e sui blocchi stradali sono visionabili sul sito www.tranifreccetricolori.it.