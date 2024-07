"Benvenuti a Taranum": Trani insorge contro i cartelli della Regione. "Pronti a correggere"

E sta diventando virale in poche ore il cartello affisso questa mattina a cura della Regione Puglia per indicare le tappe della via Francigena: questa Taranum a Trani non la conosciamo proprio, figuriamoci se si poteva far passare liscio un errore così! E quindi, al di là delle segnalazioni che ci stanno giungendo anche in redazione, questa mattina stessa l'Amministrazione Comunale si è prodigata a comunicare in Regione la grave svista, giustificata con "l'elevato numero di cartelli" di cui si è curata lo studio, la grafica e la collocazione. Funzionari del Comune hanno subito segnalato l'anomalia in Regione che si è prontamente attivata con la ditta che ha eseguito l'intervento garantendo che avrebbero in tempi brevi risolto l'inconveniente. Da Bari, città delle orecchiette, magari si pensava già a Taranum, Città dei taralli? Beh, qui a Trani sono buonissimi, anche pucciati col vino locale: ma preferiamo tenerci le nostre origini gloriose, e restare la antica Turenum.