Azione Trani: "Non è un problema di classifica, ma di servizi che mancano"

Cari tranesi, dimenticatevi i primi posti nelle classifiche turistiche. Il problema non è tanto la posizione in classifica di Trani per le presenze turistiche che si presta alla disputa cittadina di questi giorni: da una parte il Sindaco Bottaro "si vende" il posto venticinque come un "successo", dall'altra, tra gli oppositori giustamente si fa notare che una Città come Trani, col suo potenziale artistico e culturale, dovrebbe essere tra le prime. Il fatto è che quella classifica non si scala con le chiacchiere, ma coi fatti, che a loro volta richiamerebbero le presenze. Ed i fatti fanno rima con "servizi" e "strutture". Noi di Azione pensiamo che il problema sia quindi nell'assoluta carenza di servizi offerti ad un'ipotetica utenza turistica ed una mancanza di strutture ricettive all'altezza di Trani. Nel primo caso ci riferiamo all'assenza di un vero punto d'informazione per i turisti, alla mancanza di un servizio Taxi e neppure di uno straccio di NCC (noleggio con conducente). Basti vedere cosa NON offra la Darsena in fatto di servizi e quanto NON venga offerto ai turisti che arrivano con gli autobus in piazza Gradenico o sullo slargo di via dei Finanzieri, ricavato anni fa a suon di decine di migliaia di euro. Manca un Piano Industriale Turistico. Questo é il vero gap per Trani. Le strutture ricettive sono troppo limitate e tutto questo non può essere "recuperato" da eventi singoli, estemporanei, senza ritorno economico sul lungo periodo (Natale dispendioso, Capodanno col cantante, Frecce Tricolori). Il vero dramma sono la "ventina" di servizi mancanti, non il ventesimo posto... (venticinquesimo). Raffaella Merra, Segretario Azione Trani