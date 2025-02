DUC Trani, presentata la promozione turistica e commerciale della Città

Social Video 5 minuti DUC Trani, presentazione della promozione turistica 2025

Oggi in Biblioteca Comunale "G.Bovio" si è tenuta la conferenza stampa per tracciare un bilancio dell'attività svolta dalDistretto Urbano per il Commercio) e per lanciare le novità per la promozione turistica e commerciale della Città di Trani. Ad illustrare il progettomanager del DUC, per l'Amministrazione Comunale Alessandro Capone, Assessore alle Attività Produttive, e Lucia De Mari, Assessora alla Cultura, oltre a loro per la Confesercenti Tranie per la Confcommercio Bari Bat. Un nuovo video promozionale e un nuovo sito internet per implementare le strategie pensate per la crescita turistica della Città. Rivitalizzare il centro, valorizzare il commercio di vicinato, sostenere le sinergie tra le imprese, favorire la partecipazione dei cittadini restano i punti cardine del lavoro svolto dal DUC Trani. "Il DUC è una grande piattaforma fatta di imprese, di commercianti, sostenuta fortemente dall'Amministrazione comunale e da Confesercenti e Confcommercio – ha spiegato– Essere uniti per innovare, per migliorare i servizi offerti a cittadini e turisti che, come dimostrano i dati diffusi nei giorni scorsi alla BIT di Milano, continuano ad affollare le strade, le piazze e le bellezze di Trani". "Nel 2024 –- il turismo tranese è cresciuto ancora e la Città si è consolidata tra le più importanti destinazioni turistiche della regione, prima nella provincia BAT, un risultato insperabile fino a qualche anno fa. Questi numeri dimostrano che siamo sulla strada giusta e che le attività messe in campo dal DUC e dall'Amministrazione comunale vanno nella direzione di uno sviluppo concreto delle potenzialità della Città".