Bat alla Bit, Trani pronta a promuoversi

Castelli, cattedrali, mare, natura, cultura, enogastronomia: con il suo "insieme" straordinario di unicità, il territorio dei Comuni facenti parte della provincia BAT è presente anche quest'anno alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano all'interno del Padiglione della Regione Puglia.Quello con la B.I.T. è senza dubbio il più prestigioso appuntamento del settore turistico culturale al quale i 10 Comuni della sesta provincia pugliese partecipano convintamente, una manifestazione di respiro internazionale in un campo in cui il territorio sta emergendo in maniera coordinata e compatta, mostrando una immagine che presto potrebbe diventare un brand di indiscussa notorietà.Le peculiarità dei 10 Comuni e gli eventi in programma nell'offerta di un turismo esperenziale saranno oggetto della conferenza stampa dal titolo "Dalla Murgia al mare: Cultura, Arte, Eventi, Enogastronomia e Archeologia nel cuore della Puglia" in programma oggi alle ore 16, appuntamento al quale prenderà parte, tra gli altri, l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane. A rappresentare la città di Trani alla Borsa Internazionale del Turismo, c'è l'assessore alle culture, Lucia de Mari: "Come Amministrazione – spiega – stiamo lavorando ad un'altra grande stagione di iniziative ed eventi soprattutto dall'alto profilo culturale: alle rassegne ed ai festival consolidati contiamo di aggiungere delle manifestazioni di straordinario rilievo, ma non solo. Fare turismo significa anche lavorare nell'ottica dei servizi, dell'inclusività e dell'accessibilità e soprattutto innalzare la qualità dell'offerta dei servizi e l'attrattività anche nei periodo non "classici" per destagionalizzare l'offerta".