Tassa di soggiorno. <span>Foto credits</span>
Tassa di soggiorno. Foto credits
Politica

"Trani non è una tappa, ma una destinazione": la ricetta di FdI per l'imposta di soggiorno

Fratelli d'Italia chiede un tavolo permanente e una rendicontazione: «Basta eventi spot, si investa su infopoint e segnaletica»

Trani - martedì 3 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Comunicato stampa. Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno. Fratelli d'Italia Trani, pur sedendo oggi tra i banchi dell'opposizione, ha votato favorevolmente perché riteniamo corretto dotare la città di uno strumento previsto dalla legge e già adottato in molte realtà turistiche. È però doveroso chiarire un punto fondamentale: quello approvato è solo un regolamento, che non quantifica l'importo dell'imposta e, soprattutto, non indica una chiara scelta politica su come verranno utilizzati gli introiti.

La legge nazionale individua un perimetro ampio – turismo, accoglienza, beni culturali, servizi pubblici e gestione dei rifiuti – ma limitarsi a richiamare ciò che è consentito non è una visione. Serve una strategia, costruita sulle reali esigenze di Trani. Prima l'accoglienza, poi i servizi, poi gli eventi. Trani oggi non soffre per mancanza di iniziative spot, ma per l'assenza di un vero sistema di accoglienza turistica.
Per questo riteniamo che le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno debbano essere utilizzate secondo priorità chiare:

Accoglienza stabile e funzionante: un infopoint turistico permanente, personale formato, materiali informativi chiari e strumenti digitali essenziali per orientare chi arriva in città. Segnaletica e decoro urbano: percorsi pedonali riconoscibili, pannelli multilingue nei siti storici, pulizia mirata delle aree a maggiore pressione turistica, illuminazione dei percorsi serali, parcheggi e area di sosta attrezzati per camper.

Da tappa a destinazione: itinerari tematici, apertura dei monumenti sette giorni su sette, piccoli eventi diffusi, collaborazione strutturata con guide, associazioni culturali, operatori locali, Curia e Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Coinvolgimento degli operatori: formazione, standard minimi di accoglienza e un tavolo permanente sul turismo.
Trasparenza: rendicontazione pubblica annuale degli introiti della tassa di soggiorno e dei progetti finanziati. Un ulteriore elemento decisivo è il ritorno a una logica di sistema con gli altri Comuni del territorio. Il turismo moderno non si governa per confini amministrativi: Trani non può essere una meta isolata, ma deve inserirsi in una rete territoriale fatta di itinerari integrati, promozione coordinata, eventi condivisi e servizi complementari.

Fare sistema significa aumentare la permanenza media dei visitatori, distribuire meglio i flussi e rafforzare l'intero territorio, rendendo Trani più competitiva e attrattiva. Partendo da questa organizzazione si pongono le basi per rilanciare l'attrattività di Trani, comunicando in modo strutturato la sua ospitalità, la qualità dell'accoglienza e il suo genius loci, elementi distintivi che negli anni hanno reso la città riconoscibile e apprezzata.
Fratelli d'Italia Trani continuerà a svolgere un'opposizione seria e responsabile: favorevole agli strumenti utili alla città, ma ferma nel chiedere programmazione, trasparenza e una visione che guardi al futuro, non a soluzioni improvvisate. Con preghiera di massima diffusione. Michele Scagliarini - Coordinatore Cittadino
tl@
  • Turismo
Altri contenuti a tema
1 Imposta di soggiorno a Trani, scontro tra Comune e operatori turistici Attualità Imposta di soggiorno a Trani, scontro tra Comune e operatori turistici Federalberghi e associazioni di categoria denunciano l’assenza di confronto e annunciano ricorso al Tar
Imposta di soggiorno, 'Trani Libera': “Scelta sbagliata e fuori tempo " Imposta di soggiorno, 'Trani Libera': “Scelta sbagliata e fuori tempo " Netta contrarietà alla previsione dell’introduzione dell’imposta
Trani capitale del Tango: a Palazzo Beltrani un confronto su turismo e territorio Associazioni Trani capitale del Tango: a Palazzo Beltrani un confronto su turismo e territorio Tavolo con imprese, operatori e cittadini in vista della prossima edizione
Trani più vicina alla Capitale: FlixBus inaugura la nuova linea diretta per Roma (con fermata in via Superga) Attualità Trani più vicina alla Capitale: FlixBus inaugura la nuova linea diretta per Roma (con fermata in via Superga) L’obiettivo è agevolare studenti e lavoratori, ma anche incentivare il turismo lento sulla Via Francigena
Su "Tg2 Sí, viaggiare"un invito a Trani tra meraviglie di luce, mare, arte e...vita lenta Vita di città Su "Tg2 Sí, viaggiare"un invito a Trani tra meraviglie di luce, mare, arte e...vita lenta "Una città da vivere a piccoli sorsi, dove il tempo scorre lento mentre racconta storia e leggende che vengono da lontano
Trani, l'ironia ci salverà la vita: è virale sul web il video dello scherzo telefonico di Radio Deejay Attualità Trani, l'ironia ci salverà la vita: è virale sul web il video dello scherzo telefonico di Radio Deejay Il DJ Roberto Ferrari ed il ristorante "Corteinfiore" protagonisti di un esilarante... prenotazione
Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese Turismo Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese La provincia segna la crescita più alta della regione (+22% di presenze), ma Trani, pur guidando la classifica locale, scivola al 25° posto regionale
Trani Medievale, visite guidate gratuite nel centro storico dal 26 ottobre Turismo Trani Medievale, visite guidate gratuite nel centro storico dal 26 ottobre Previste anche perfomance teatrali
Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio
3 febbraio 2026 Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio
Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi
3 febbraio 2026 Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi
Trani, la seconda vita dei beni sottratti alle mafie: un seminario per trasformare l'illegalità in inclusione sociale
3 febbraio 2026 Trani, la seconda vita dei beni sottratti alle mafie: un seminario per trasformare l'illegalità in inclusione sociale
Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani
3 febbraio 2026 Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani
Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare»
3 febbraio 2026 Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare»
Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani
3 febbraio 2026 Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani
Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari
2 febbraio 2026 Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari
Liceo Scientifico “Vecchi” di Trani: tra criticità e progetti di rinnovamento
2 febbraio 2026 Liceo Scientifico “Vecchi” di Trani: tra criticità e progetti di rinnovamento
Primo riconoscimento a Trani per due alberi monumentali
2 febbraio 2026 Primo riconoscimento a Trani per due alberi monumentali
Carta d'identità elettronica, quattordici aperture pomeridiane a febbraio
2 febbraio 2026 Carta d'identità elettronica, quattordici aperture pomeridiane a febbraio
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.