Dal 14 al 16 giugno il ciclo raduno di Fiab Puglia, tappa anche a Trani

Per promuovere il turismo in bicicletta tornano in questo mese di giugno e, in particolare, nel week-end del 15-16 le Giornate Nazionali del Cicloturismo promosse da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) insieme ad ActiveItaly, la rete di imprese impegnate nellonsviluppo di un turismo attivo e sostenibile.Quest'anno il Coordinamento Fiab Puglia e Basilicata ha scelto la città di Trani come base del Ciclo raduno che si tiene annualmente: dal 14 al 16 giugno infatti, i partecipanti pedaleranno per oltre 200 km attraverso gli itinerari che dalla ciclovia Adriatica permettano di collegare i paesi vicini dell'interno nonché attrattori turistici e raggiungere altre ciclovie/itinerari di interesse nazionale, regionale o comunale come la ciclovia dell'Acquedotto, la ciclovia dell'Ofanto, la ciclovia dei siti UNESCO, l'Appia Traiana, la ciclovia della Trifora.Nella tre giorni sarà possibile visitare Castel del Monte, la Cattedrale di Ruvo di Puglia, le Grotte di San Cleto (Ruvo di Puglia), Dolmen la Chianca di Bisceglie, la nostra Cattedrale (Trani) e il sito archeologico di Canne della Battaglia.Il turismo in bicicletta porta grandi benefici per la salute delle persone e delle comunità e promuove stili di vita sostenibili e una mobilità attenta all'ambiente, come sottolinea anche il "manifesto" delle Giornate Nazionali del Cicloturismo. Si tratta di un settore in costante crescita con numeri da record nel 2023: 56,8 milioni di presenze di cicloturisti in Italia secondo l'indagine Viaggiare con la bici 2024 di Isnart-Legambiente (+ 4% rispetto al 2019) con un impatto economico diretto stimabile in oltre 5,5 miliardi di euro (+ 35% sul 2022 e + 19% sul 2019 l'anno che ha rappresentato il picco del turismo italiano nell'ultimo decennio).