Siamo solo custodi, tornano le visite guidate a Trani di Andrea Moselli

"Siamo solo custodi." Questo motto, che risuona come un antico sussurro, ci ricorda che il nostro ruolo sulla Terra è transitorio, ma cruciale. La nostra missione è quella di scoprire per comprendere, custodire per conservare e migliorare per il futuro.Scoprire per Comprendere: ogni scoperta, grande o piccola, aggiunge un tassello al mosaico della conoscenza umana. Esplorare il mondo con curiosità ci permette di comprendere meglio quello che ci circonda. Senza la comprensione, non possiamo apprezzare la vera bellezza e complessità della vita.Custodire per Conservare: comprendere qualcosa ci impone la responsabilità di custodirlo. Sia che si tratti di un ecosistema, di un'opera d'arte, o di una tradizione culturale, il nostro dovere è proteggerlo dalle minacce e dall'oblio. Conservare non significa solo mantenere, ma anche valorizzare e tramandare.Migliorare per il Futuro: la conservazione, tuttavia, non deve essere fine a sé stessa. Migliorare ciò che ereditiamo è un atto di rispetto verso le generazioni future. Innovazione e progresso sono necessari per adattare e perfezionare ciò che custodiamo, garantendo che la nostra eredità continui a prosperare e a crescere.In questo ciclo virtuoso di scoperta, custodia e miglioramento, ci impegniamo a essere non solo spettatori della storia, ma attori responsabili. Perché, in fin dei conti, siamo solo custodi di un mondo che non ci appartiene interamente, ma che abbiamo l'onore di proteggere e migliorare per coloro che verranno dopo di noi.Le visite nei weekend, rivolte sia ai cittadini che ai turisti, prenderannoil via con una serie di tour tematici.Ecco alcuni degli itinerari creati:Dal Castra al Borgo: Un viaggio alla scoperta delle tessuto edilizio edei quartieri storici.Alle Sorgenti del Romanico: Esplorazione delle radici del romanico.La Giudecca di Trani: Escursione nel quartiere ebraico di Trani.I Teresiani in Trani e il Culto della Beata Vergine Addolorata: un approfondimento sulla presenza dei teresiani sino a giungere alla devozione locale verso la B.V. Addolorata.Le Clarisse a Trani: storia della Chiesa di Santa Chiara e i suoi scavi archeologici.Questi primi appuntamenti, pensati per valorizzare il patrimonio locale, sono un'occasione unica per riscoprire e apprezzare le bellezze del territorio, nel segno del motto "#siamosolocustodi".Si parte con "Dal Castra al Borgo" sabato 20 Luglio ore 18.Per info e prenotazioni contattare il 3490788854 anche tramite WhatsApp.