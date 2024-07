Ha riaperto i battenti il camping “La Batteria” a Bisceglie con La Pulita e Olì Olà

11 foto Riapre i battenti il camping La Batteria

Ha riaperto i battenti ieri, dopo 2 anni di stop, il. Si tratta di uno step importante verso l'incremento del turismo non solo in città, ma in tutta la, che si conferma meta ambita anche dagli stranieri.Laformato dae il frantoio, che hanno ottenuto in concessione l'area del camping biscegliese, hanno investito per. Questo anche alla luce della diversificazione degli investimenti che sta effettuando, leader nel settore della sanificazione e dell'igiene ambientale per spazi civili e industriali. L'azienda di servizi, infatti, ha sostenuto la valorizzazione di altre realtà come Toma La Luna, ristorante e locale di intrattenimento, Soul Mar, terrazza sul mare per aperitivi, B&B Trèscharme, struttura ricettiva nel cuore di Andria e Baia dei Pescatori, spiaggia libera attrezzata, con l'obiettivo di fortificare le strutture balneari e ricettive del territorio per rispondere alle esigenze di turisti sempre più esigenti.I lavori, cominciati a fine maggio per poter riattivare quanto prima il camping, hanno riguardato il(bagni e docce per uomini e donne, zone lavaggio biancheria e stoviglie all'aperto), che è stato ristrutturato a livello die di. Sono state anche riqualificate tutte le piazzole adibite ai camper, che sono in tutto. Le piazzole sono state dotate di torrette a seconda delle esigenze elettriche eterogenee dei camper.Il camping è composto da due corpi separati: il primo destinato a camere e il secondo dove si trovano un', i, une un. Lo spazio è dotato anche di una, che sarà ristrutturata per essere ampliata.La struttura, dotata diche si affaccia sul mare, è stata attrezzata con diversi servizi:Il prossimo anno il camping "La Batteria" sarà protagonista di ulteriori investimenti, che lo renderanno una struttura sempre più. Tra le novità in arrivo l'areaossia un'area fornita diUn impegno tangibile pere renderlo accessibile ai turisti anche nella stagione invernale.La riapertura del camping è un chiaro segnale nell'ottica delofferti dalla provincia, oltre che un motivo di soddisfazione per il Comune di Bisceglie, le cui spiagge si confermano anche quest'annoper la qualità delle acque di balneazione e per i servizi offerti.