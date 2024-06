Il Sundays Times incorona dieci città della Puglia "poco note all'estero": Trani è sesta

"Puglia's secret side", la parte nascosta della Puglia: questo è il titolo che campeggia su una delle pagine del Sundays Times, il celebre quotidiano inglese, in cui la giornalista Charlotte Egglestone-Johnstone , dopo vent'anni di vacanza in Puglia, ha deciso di dedicare una pagina alla celebrazione di 10 località fuori dai classici circuiti turistici quelli che stanno portando la Puglia veramente in tutto il mondo. Tanta ammirazione per i " soliti luoghi, Alberobello ("non manco mai di portarvi un amico"), Monopoli (con "animazione pomeridiana che si trova nelle sue vecchie strade"), o Ostuni ("per lo shopping e i panorami"): e sceglie dieci località tra le quali Trani, nella descrizione della quale, definita "perla della Puglia" in cui dimostra di aver soggiornato e di avere anche gustato prelibatezze di alcuni dei nostri migliori ristoranti come Corte in Fiore, scelta anche come location di b&b, e Quintessenza, uno dei due ristoranti stellati della Città. Nel pezzo la Ecclestone parla di città incantevoli della Puglia che non sono troppo note all'estero (le altre sono Canosa, Putignano, Mola, Conversano, Altamura, Gravina, Maglie, Castro, Oria): questo ci conferma che Trani ha ancora strada da fare per diventare meta di un turismo stanziale e non mordi e fuggi, o quantomeno di un turismo di assalto come quello che si vede da Monopoli in giù, dove dove i borghi, le stradine, le terrazze sul mare brulicano tutto l'anno di visitatori da tutto il mondo. Località che sono stati capaci di attrarre - nell'arco di un periodo relativamente breve - non solo attraverso la loro indiscussa bellezza ma anche attraverso una accoglienza impeccabile, con l'offerta di servizi efficienti, come bagni pubblici e parcheggi, una ottima comunicazione, l' esaltazione delle proprie attrazioni ( e non parliamo solo di spiagge visto che - come detto - non c'è soluzione di continuità rispetto alla attrattiva di questi paesi, su tutti Polignano a mare), e un brulicare di attività commerciali artigianali di cui i turisti sono sempre a caccia. Eppure proprio questi posti stanno negli ultimi tempi mostrando più di un tallone d'Achille che la giornalista sottolinea: "Ma mentre questi posti meritano assolutamente una visita, si sono adattati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori internazionali: basta pensare alla rigenerazione dei (ora esorbitanti) stabilimenti balneari, alla graduale scomparsa degli antipasti "prendi quello che ti danno", e all'arrivo di catene alberghiere globali." E aggiunge, con un segreto che vuole sua svelato: "Nonostante tutto ciò, la vecchia Italia, con la sua vita autentica e tranquilla è ancora qui solo, non dirlo a nessuno."La descrizione è impeccabile e affettuosa e non possiamo che riportarla integralmente. Ovviamente i prezzi indicati sono in sterline e non in euro. "Trani, La "Perla della Puglia" è una città immacolata a mezz'ora di macchina dalla costa di Bari, e una che rimane (meravigliosamente) incontaminata dalle masse. Ha un po' di tutto: acque blu profonde, un centro storico architettonicamente bello con edifici nobili realizzati in pietra locale, come il castello costruito da Federico II (£6; museipuglia.cultura.gov.it), un'imponente cattedrale romanica risalente al 1100 (cattedraletrani.it), e ottimi ristoranti che servono pesce fresco e buon moscato. Prova Quintessenza, che offre menù degustazione da £85 (quintessenzaristorante.it). È un luogo per passeggiate lente, per ammirare i colorati palazzi e gli yacht al porto turistico, il parco ombroso Villa Comunale sul mare e Piazza Teatro nel centro storico. Soggiorna al boutique Le Stanze di Corteinfiore, che ha un rinomato ristorante al piano di sotto e camere moderne e piene di luce. Dettagli B&B doppie da £110 (corteinfiore.it).