"È questa Trani?": ancora indecoroso il benvenuto dei turisti in piazza Gradenigo

È diminuito con la fine delle scuole e la stagione primaverile il flusso notevole degli autobus turistici che hanno lo scalo in piazza gradenigo. Il bilancio però è difficile chiamarlo buono. "Is this Trani?" chiedono meravigliati dei turisti russi scesi da un van nero, dove devono dribblare tra la pavimentazione sconnessa su cui vengono aiutati a scendere.Una pavimentazione su cui sono inciampati, caduti, hanno preso rovinose storte insegnanti, ragazzi, persone anziane, turisti di tutte le età: ma, ovviamente, soprattutto dobbiamo dire residenti e cittadini che da decenni aspettano che questa piazza venga resa degna di questo nome.Appare quasi misteriosa la ragione per cui, nonostante non solo articoli sulle diverse testate locali ma anche a seguito di sollecitazioni private all'amministrazione, a parte un diradamento di cespugli che in certi periodi fanno assomigliare la piazza a una riserva faunistica di piccioni, serpi e topi, ancora non si faccia nulla.Il vicesindaco Ferrante ha annunciato in un'intervista su una TV locale, in occasione dei lavori in corso di spianamento delle spiagge dinamiche e della sistemazione di ringhiere arrugginite sul lungomare e nei pressi della cattedrale, che lo stato di piazza Gradenigo verrà risolto entro l'estate.La vicenda del turismo è veramente grave, e quello scalo in via Alvarez ci si domanda se sia effettivamente attrezzato a una accoglienza che si dica degna di una città bella e importante come Trani.Un bagno pubblico che chiude dalle 12:30 alle 15:30 - più o meno gli stessi orari degli altri due, uno nei pressi della cattedrale l'altro nella villa comunale - è una delle condizioni che hanno costretto le scolaresche a soluzioni alternative per la pausa pranzo come il parco del castello di Barletta o il CAF di Castel del Monte, quando si sarebbe preferito un panino nell'incanto del Porto o tra le aiuole della Villa.Un'accoglienza che fa acqua da molte parti, compresa la stazione, dove a fare le veci di servizi di informazione e disponibilità dei bagni sono due caffè, uno nella piazza, l'altro a poche decine di metri, su via Cavour, che circa un mese fa una giornalista ha decantato come simbolo di accoglienza a Trani insieme a San Nicola Pellegrino.Abbiamo sottolineato quanto Francesco Pansitta, il titolare di quel bar, si sia prodigato a fare da infopoint fotocopiando a proprie spese le mappe della città e dando informazioni e accoglienza. Ma qui il problema di cui si testimonia è Piazza Gradenigo. A partire dall'ultima settimana di agosto per tutto settembre, ottobre, anche novembre, i pullman ricominceranno ad apparire numerosi.Sarà il caso di provvedere, finalmente, per essere più pronti,? O la storiella che Trani non è è città da turismo di massa, che va difesa per non fare la fine di Venezia o Firenze, accalcata di pullman Gran turismo e "mandrie" di crocieristi approdati a bari, ma di un turismo più raffinato, è soltanto la scusa per giustificare troppe inadeguatezze? Diamo fiducia alle dichiarazioni recenti del vicesindaco e attendiamo l'inizio dei lavori, che sicuramente non saranno semplici per dimostrarsi duraturi ed efficienti.