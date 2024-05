Noi Moderati Trani, nominato il consiglio direttivo: segretario Giuseppe Merra

Powered by

Prosegue l'azione politica di Noi Moderati. A Trani è stato nominato il coordinamento locale con le relative deleghe.Il direttivo risulta così composto:Giuseppe Merra - segretarioGrazia Gencarelli - vice segretario con delega alla Pubblica Istruzione;Ottavia Calefato - Servizi Sociali;dott. Mario Savona - Sanità;Antonio Mastrapasqua - Ambiente;Giuseppe Caputo - Agricoltura;Giovanni Di Leo - Attività Produttive;Giovanni De Leonardis - Pesca e Lavoro.All'incontro erano presenti il coordinatore provinciale BAT Rocco Di Leo e il commissario di Barletta Cosimo Damiano Cataleta.Al direttivo è stata proposta ed accettata la costituzione del gruppo giovani di Noi Moderati: segretari Francesco Matarrese e Miriana Pellegrino.Il coordinatore provinciale di Leo nel ringraziare il segretario cittadino Pinuccio Merra ha dichiarato che "la costituzione del direttivo di Noi Moderati a Trani è la dimostrazione che il partito si sta radicando sul territorio e che diventerà un punto di riferimento in questa Provincia.Il nostro impegno più imminente, insieme agli alleati del centrodestra, sono le elezioni europee con il sostegno ai candidati e a seguire le amministrative. Il partito è in crescita e diversi sono gli attivisti di prossima entrata. Nella BAT oltre a Trani sono già stati nominati i segretari a Barletta, Minervino e Trinitapoli e i relativi coordinamenti locali".Soddisfatto anche il segretario regionale Luigi Morgante che ha voluto con un messaggio sancire la nascita del coordinamento tranese."Ci metteremo subito al lavoro per fare crescere il partito e la nostra città", ha detto il neo segretario cittadino Giuseppe Merra che vanta nel centrodestra una lunga esperienza politica.