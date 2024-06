Antenna di telefonia mobile a meno di 100 mt dall'ex pedagogico, Biancolillo solleva la questione in Consiglio Comunale

«Ieri in Consiglio Comunale ho sollevato una questione di grande importanza per la nostra comunità. Si tratta dell'installazione di un'infrastruttura per la telefonia mobile a meno di 100 metri dalla struttura dell'ex socio-pedagogico, ed a pochi metri dal mare»: a sollevare la questione è il consigliere di maggioranza, Claudio Biancolillo«Ho chiesto al dirigente responsabile dell'istruttoria se sono stati richiesti tutti i pareri necessari e se sono state effettuate tutte le verifiche previste dalle leggi, dalle norme e dai regolamenti.La tutela della nostra costa è un impegno politico fondamentale, e questa amministrazione sta operando attivamente per la riqualificazione della costa sud e della costa nord. Le infrastrutture devono essere pianificate e realizzate nel pieno rispetto del nostro prezioso patrimonio naturale. Salvaguardare il litorale significa proteggere l'ambiente, il turismo e il benessere delle future generazioni.La tutela della salute e del benessere dei cittadini è una priorità, e dobbiamo assicurarci che ogni decisione venga presa con la massima trasparenza e nel rispetto delle normative vigenti».