Fratelli d'Italia Trani organizza un momento di confronto fra donne

Un momento di dialogo e confronto pensato da Fratelli d'Italia Trani per andare "oltre" il semplice momento celebrativo e "oltre" la politica: tema centrale del dibattito infatti saranno le esperienze di alcune donne che quotidianamente sono impegnate, con competenza, professionalità e passione, in vari ambiti della società: Istituzioni, Imprenditoria, Professioni, Università, Associazionismo, Arte.Sarà il giornalista Francesco Rossi a moderare il dibattito, in un viaggio ideale che partirà dal racconto delle esperienze locali per arrivare a quello di chi vive quotidianamente le istituzioni europee, a Bruxelles.Protagoniste del dibattito saranno: l'Avv. Giuseppina CHIARELLO (Presidente Nazionale associazione "Le Avvocate Italiane"); l'Eurodeputata Chiara GEMMA (membro Commissione Europea per i "diritti delle donne e l'uguaglianza di genere" e professoressa in Didattica e Pedagogia speciale presso l'Università di Bari); la Dott.ssa Marina LALLI (Imprenditrice e Presidente nazionale Federturismo Confindustria); l'Onorevole Mariangela MATERA (Commercialista e Componente Commissione Nazionale Parità di genere Dottori Commercialisti); la Dott.ssa Federica Paradiso (Cantautrice); la Dott.ssa Tonia SPINA (Consigliera Regionale).L'intento della tavola rotonda sarà quello di offrire, alle cittadine e ai cittadini che avranno il piacere di parteciparvi, spunti di riflessione sulla società che viviamo attraverso il "racconto delle donne".