Palestra di cittadinanza, sabato si parlerà di Democrazia e sistemi elettorali

Sabato 15 Marzo 2025 dalle ore 16:45 alle ore 19:15 si volgerà il quarto incontro del Corso di formazione politico-amministrativa, intitolato "Palestra di Cittadinanza", organizzato dall'Associazione Etica&Politica.Presso l'HUB PortaNova in Via Nigrò n. 18 a Trani si terrà la lezione "Democrazia e sistemi elettorali – I Partiti politici:", dove approfondirà il tema delle elezioni maggioritarie a quelle proporzionali, passando per i referendum e le iniziative popolari; mentre in merito ai Partiti politici ci si soffermerà sulla loro funzione, organizzazione e ruolo nel sistema politicoAnche per questo appuntamento, l'Associazione Etica&Politica si onora della collaborazione del proprio socio Maurizio Di Palma, avvocato tranese esperto in diritto civile, del lavoro e tributario, nonché con un importante esperienza in capo politico e amministrativo.Poiché il percorso di formazione è stato pensato per fornire a tutte le Cittadine ed i Cittadini, di ogni età e provenienza sociale, le competenze necessarie per una partecipazione consapevole alla vita civica e rafforzare le azioni di Cittadinanza Attiva, la struttura del Corso è stato ideato anche per consentire anche la partecipazione di singole lezioni, non essendoci l'obbligo di frequenza per l'intero programma.Per maggiori informazioni sul Corso (gratuito) si può visitare la pagina www.eticaepolitica.it/formazione del sito dell'Associazione.