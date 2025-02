Concorsi al Comune, Loconte (Solo con Trani Futura) chiede trasparenza e imparzialità

Nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Trani, il consigliere Antonio Loconte, capogruppo di "Solo Con Trani Futura", è intervenuto per discutere dei prossimi concorsi pubblici per le assunzioni al Comune di Trani. La sua attenzione si è focalizzata sulla necessità di garantire la massima trasparenza e regolarità nell'espletamento delle prove concorsuali.Loconte ha avanzato una proposta concreta per assicurare equità e imparzialità nel processo di selezione: "Chiedo che le singole domande delle prove vengano sorteggiate al momento dell'esame, così da evitare qualsiasi possibile dubbio sulla loro selezione e offrire un'ulteriore garanzia di imparzialità e correttezza". Secondo il consigliere, questa misura potrebbe rappresentare un valido strumento per rafforzare la fiducia nei concorsi pubblici e nelle istituzioni.Inoltre, il consigliere ha suggerito un ulteriore accorgimento per prevenire sospetti o polemiche sulla valutazione dei candidati: "per scongiurare qualsiasi dubbio, invito l'Amministrazione a organizzare la correzione simultanea delle prove", sottolineando l'importanza di una verifica trasparente e immediata.Il consigliere ha concluso il suo intervento ribadendo che l'obiettivo principale è garantire che i concorsi si svolgano nel pieno rispetto della legalità, della trasparenza e della meritocrazia: "L'intento è fare in modo che ogni partecipante possa sentirsi sicuro che la selezione avvenga sulla base delle proprie capacità e competenze".Le proposte avanzate mirano dunque a rafforzare la fiducia dei cittadini nei processi di selezione pubblica, assicurando pari opportunità per tutti i candidati e garantendo criteri di valutazione chiari e imparziali.