Sabato il terzo incontro di Palestra di Cittadinanza organizzato da Etica e Politica

Sabato 1 Marzo 2025 dalle ore 16:45 alle ore 19:15 si volgerà il terzo incontro del Corso di formazione politico-amministrativa, intitolato "Palestra di Cittadinanza", organizzato dall'Associazione Etica & Politica.Presso l'HUB PortaNova in Via Nigrò n. 18 a Trani si terrà la lezione "Istituzioni politiche", dove si affronterà un'analisi dei diversi sistemi politici (presidenziale, premierato, parlamentare), delle loro funzioni e dei loro meccanismi.Per questo terzo appuntamento, l'Associazione Etica & Politica si onora della collaborazione del proprio socio Maurizio Di Palma, avvocato tranese esperto in diritto civile, del lavoro e tributario, nonché con un importante esperienza in capo politico e amministrativo.Poiché il percorso di formazione è stato pensato per fornire a tutte le Cittadine ed i Cittadini, di ogni età e provenienza sociale, le competenze necessarie per una partecipazione consapevole alla vita civica e rafforzare le azioni di Cittadinanza Attiva, la struttura del Corso è stato ideato anche per consentire anche la partecipazione di singole lezioni, non essendoci l'obbligo di frequenza per l'intero programma.Al fine di consentire agli Organizzatori di poter individuare gli spazi idonei per lo svolgimento dei momenti formativi, l'Associazione Etica & Politica chiede l'iscrizione (gratuita), visitando la pagina www.eticaepolitica.it/formazione, dove si potrà anche esaminare il calendario completo del Corso.