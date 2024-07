Il direttivo di Azione Trani sfiducia il segretario Mimmo Briguglio

Il direttivo di Azione Trani prende le distanze dal segretario cittadino Mimmo Briguglio perché ritengono che lo stesso sia ammanicato alla maggioranza del sindaco Bottaro.Riteniamo che lo stesso non segua la linea politica del direttivo perché aspira a ritornare in giunta e pertanto non condivide articoli che possano essere di opposizione all'amministrazione comunale. Briguglio che mentre si dice in linea con l'amministrazione strizza l'occhio a Forza Italia.Il suo atteggiamento contraddittorio palesato in più occasioni davanti al direttivo ha portato i componenti del partito a non allinearsi allo stesso. I comunicati e le richieste inviate al comune a firma del vicesegretario Raffaella Merra sono condivise dalla maggioranza dei componenti del partito di Azione Trani. Pertanto ad essere abusivi e non condivisi sono i suoi comunicati e il suo atteggiamento politico.Immediatamente chiederemo ai vertici regionali e provinciali di convocare il direttivo cittadino per sfiduciare il segretario Mimmo Briguglio