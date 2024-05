Marina Lalli nominata Console del Regno di Svezia per Puglia e Basilicata

Un prestigioso riconoscimento per la presidente di Federturismo

Powered by

Si è svolta nella prestigiosa sede della cerimonia inaugurale del nuovo Consolato Onorario di Svezia, associato al Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise. Era presenteche ha conferito alla tranese, presidente nazionale di Federturismo, il titolo di Co"Mi avevano contattato tempo fa dall'ambasciata di Svezia - ci ha riferito la dottoressa Lalli - e dopo i necessari adempimenti burocratici oggi sono onorata di rivestire questo ruolo prestigioso, consapevole di una nuova, grande responsabilità".La carica costituisce un importante riconoscimento internazionale alla attività della presidente Lalli, in un monitoraggio continuo e attento della panoramica nazionale riguardante l'intero indotto legato al Turismo.Marina Lalli è Amministratore Unico delle Terme di Margherita di Savoia e si occupa delle attività di famiglia nel campo Sanitario, Turistico e Immobiliare. È Presidente di Federturismo Confindustria e vicepresidente vicaria di Confindustria Bari e BAT. Sempre in Confindustria è vicepresidente di Federterme e membro del Consiglio Direttivo di AICA Confindustria Alberghi. É inoltre Presidente della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FORST). Siede nel ​Consiglio della CCIAA di Bari​ e ​nel CdA della ​Nuova Fiera del Levante di Bari.