Riunito il direttivo cittadino di Udc Trani in vista delle elezioni europee

In questi giorni si è riunito il Direttivo cittadino di Trani dell'UDC, con ampia partecipazione del gruppo dirigente e dei simpatizzanti.In previsione delle imminenti elezioni al Parlamento Europeo, i vertici nazionali dell'UDC hanno siglato una intesa elettorale per sostenere i rispettivi candidati all'interno delle liste presentate dalla Lega, partito che a Bruxelles aderisce al gruppo parlamentare Identità e Democrazia. Come in tutto il sud Italia, anche a Trani per le elezioni europee l'UDC sosterrà i candidati presentati dalla lista comune della Lega con Salvini, con l'auspicio di ottenere una buona affermazione elettorale.Durante la riunione del direttivo cittadino dell'UDC Trani sono stati affrontati anche altri temi nazionali e locali, in particolare la necessità di predisporre linee programmatiche dettagliate e condivise per i prossimi impegni amministrativi che possano aggregare le migliori professionalità e risorse locali.