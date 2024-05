Inaugurata a Trani la nuova sede provinciale di Fratelli d'Italia

Inaugurata lunedì sera a Trani, alla presenza di tantissimi cittadini, la nuova sede di Fratelli d'Italia. Situata in pieno centro, in via Radeprando da Trani n. 08, ospiterà anche la segreteria provinciale del partito.A fare gli onori di casa il commissario cittadino Michele Scagliarini e il coordinatore provinciale Francesco Ventola."La nostra nuova sede – ha dichiarato Scagliarini - ha l'obiettivo di dare alla città un luogo che sia il più vicino possibile ai tranesi. Offrire un posto dove incontrarsi per iniziative, dibattiti, riunioni e momenti di aggregazione; la casa di tutti coloro che vorranno contribuire, con idee e proposte, alla costruzione di un progetto politico caratterizzato da una partecipazione e condivisione che punti a rilanciare la città di Trani".Presente anche l'on. Mariangela Matera, parlamentare del territorio: "L'inaugurazione di una nuova sede, in continuità con la precedente, è essa stessa la rappresentazione di quello che FdI vuole essere, un partito aperto a forze nuove che offre spazi aperti al confronto per affrontare con passione ed entusiasmo le nuove sfide sul territorio."Dopo che Ornella Gelso e Raffaella di Lernia, quali componenti del direttivo provinciale, hanno evidenziato i valori, l'identità e i principi che il partito ha sempre incarnato e che devono essere base fondante per gli impegni futuri Raimondo Lima, componente del direttivo nazionale, ha rilanciato l'impegno di questi anni: "la presenza su Trani, da oltre un decennio, della sede di Fratelli d'Italia è in assoluto una delle più longeve e testimonia l'impegno profuso finora, da portare avanti con le prossime elezioni europee del 8 e 9 giugno dove Fratelli d'Italia deve essere assoluto protagonista con Giorgia Meloni".In rappresentanza del gruppo consiliare di cui fa parte Emanuele Cozzoli, il capogruppo Andrea Ferri è intervenuto toccando il tema della partecipazione: "era auspicabile ma non scontata una così nutrita partecipazione per l'inaugurazione di una segreteria politica; dopo dieci anni di opposizione, la presenza di tante persone è un atto di stima e amicizia disinteressato. La vicinanza dimostrata in queste ore è la testimonianza che il lavoro sinora svolto è condiviso dalla base del partito e dai tanti simpatizzanti; perciò Fratelli d'Italia è pronta a dare fattivamente il proprio contributo alla coalizione di centro destra locale per la costruzione di un progetto credibile, forte e alternativo al governo cittadino di centro sinistra."Michele Scagliarini, dopo i ringraziamenti a tutti gli intervenuti, ha ceduto la parola al coordinatore provinciale Francesco Ventola: "la nuova sede continuerà ad essere anche la segreteria provinciale del partito – ha dichiarato lo stesso – perché è fondamentale avere sul territorio un luogo che ci identifichi ma soprattutto che ci permetta di lavorare attivamente accogliendo chi vorrà sentirsi parte integrante di questa comunità."Lo stesso, in qualità di candidato al Parlamento Europeo, ha proseguito: "dobbiamo ricordare ai nostri cittadini, magari poco interessati alle prossime elezioni europee, che le future scelte di Bruxelles avranno un impatto notevole su tutti noi; basti pensare a temi quali l'ambiente, l'agricoltura e le scelte geopolitiche più in generale senza dimenticare la necessità di votare Giorgia Meloni per rafforzare ulteriormente la sua leadership nei contesti internazionali."