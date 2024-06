Un concerto per la ricerca oncologica nel ricordo di Enzo Soldano: il 7 giugno a Palazzo Beltrani

Dieci anni dopo la prematura scomparsa Enzo Soldano, un importante evento a favore della ricerca colora di musica il ricordo indelebile di una figura cara a tutti per la sue doti umane e professionali. La Fondazione Pandora che vede nel prof Franco Silvestris primario, ora in pensione, di Oncologia al Policlinico di Bari il suo pilastro , si occupa soprattutto di ricerca e di sensibilizzazione al problema cancro che è purtroppo di carattere sociale e in espansione. Ma si può fare molto per migliorare i percorsi terapeutici e di conseguenza le aspettative di vita. La Fondazione Pandora sostiene proprio questo diritto alla vita dei pazienti e si impegna nella ricerca con finalità preventive e risolutive del problema. Gli artisti della Fondazione Aldo Ciccolini offrono la propria musica per sublimare questa nobile causa . Interverrano Yevhen Levkulich,Annachiara D'Ascoli Francesco Raddato e il fondatore della Ciccolini Alfonso Soldano e ci sarà un piccolo fuori programma ad allargare gli orizzonti verso un futuro migliore....Corte Davide Santorsola di Palazzo Beltrani venerdì 7 giugno ore 20.Ingresso libero e contributo volontario.