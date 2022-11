Ancora un tentativo di furto sventato dagli agenti della Pegaso

Il fatto la sera di martedì in contrada Petrarelle

Due tentativi di furto sono stati sventati prontamente dagli agenti della Pegaso. In particolare, uno di questo, è avvenuto la sera del 22 novembre, poco dopo le ore 22, in zona industriale contrada Petrarelle, a danno di un deposito privato: a seguito di segnalazioni di allarme furto giunte in centrale, una pattuglia della Pegaso si è recata sul posto constatando la mancanza di due telecamere di videosorveglianza: dei malviventi nessuna traccia. Gli agenti hanno provveduto subito ad allertare il proprietario e allertare le forze dell'ordine.