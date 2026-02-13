Antonio Loconte
Antonio Loconte
Politica

Antonio Loconte eletto all’unanimità presidente della VI Commissione Urbanistica

Cambio al vertice dopo le dimissioni di Irene Cornacchia, nominata assessore

Trani - venerdì 13 febbraio 2026 12.48
Cambio al vertice della VI Commissione consiliare Urbanistica ed Edilizia pubblica e privata del Comune di Trani: l'avv. Antonio Loconte è stato eletto all'unanimità come nuovo presidente, prendendo il posto di Irene Cornacchia (dimissionaria perchè ha assunto invece il ruolo di assessore). Vice presidente della Commissione è stato eletto Luigi Cirillo; gli altri componenti della Commissione consiliare che si occupa della pianificazione territoriale e delle costruzioni, sono Tommaso Laurora, Patrizia Cormio, Pasquale de Toma, Emanuele Cozzoli. Il settimo componente sarà il consigliere comunale che, eletto nella lista del PD, subentrerà sempre alla dimissionaria Cornacchia.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
39 Trani, il Gruppo "CON" rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale" Trani, il Gruppo "CON" rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale" Il Capogruppo Claudio Biancolillo attacca la nuova Giunta: "Sacrificati merito e legalità per logiche di potere"
Radio Comunicazioni in Emergenza: nasce un nuovo settore della Croce Blu Trani Associazioni Radio Comunicazioni in Emergenza: nasce un nuovo settore della Croce Blu Trani Inaugurato ufficialmente un nuovo settore operativo
Trani, varata la nuova Giunta: Briguglio, Cornacchia e Pompilio entrano in squadra. Bottaro trattiene il Bilancio Trani, varata la nuova Giunta: Briguglio, Cornacchia e Pompilio entrano in squadra. Bottaro trattiene il Bilancio Ufficializzati i nomi dei tre nuovi assessori. Rimodulate alcune deleghe, ma resta in capo al Sindaco il "Bilancio" dopo l'uscita di Lignola
Mobilità e Quartiere Stadio, l'istanza del Consigliere Michele Centrone: una proposta per ricucire il tessuto urbano di Trani Mobilità e Quartiere Stadio, l'istanza del Consigliere Michele Centrone: una proposta per ricucire il tessuto urbano di Trani Dalla zona Stadio all'area ex Lapietra, la richiesta per recuperare il sottopasso di via delle Forze Armate e favorire la mobilità dolce
2 Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio Attualità Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio Necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma ministeriale “Prenotazioni CIE
Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare» Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare» Appello all'Amministrazione per approvare il regolamento previsto dalla Legge di Bilancio
27 Carta d'identità elettronica, quattordici aperture pomeridiane a febbraio Enti locali Carta d'identità elettronica, quattordici aperture pomeridiane a febbraio È sempre necessaria la prenotazione sulla piattaforma ministeriale
Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik Il rimpasto della "porta girevole": fuori Luca Lignola e Cecilia Di Lernia, dentro i nuovi alleati per la volata finale verso le elezioni
Trani, finge di essere il nipote e chiede soldi: arrestato 26enne
13 febbraio 2026 Trani, finge di essere il nipote e chiede soldi: arrestato 26enne
AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
13 febbraio 2026 AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
Amet, nuovi orari di accesso al pubblico per alcuni uffici
13 febbraio 2026 Amet, nuovi orari di accesso al pubblico per alcuni uffici
Polizia Locale: ora a Trani la videosorveglianza è un "Patto di Comunità ", da 23 a oltre 170 telecamere attive
13 febbraio 2026 Polizia Locale: ora a Trani la videosorveglianza è un "Patto di Comunità", da 23 a oltre 170 telecamere attive
Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune
13 febbraio 2026 Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune
La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0
12 febbraio 2026 La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0
D’Addato alza il muro: «Trani ai tranesi, nessuna interferenza esterna su Forza Italia»
12 febbraio 2026 D’Addato alza il muro: «Trani ai tranesi, nessuna interferenza esterna su Forza Italia»
Trani, Marcello Lanotte (FI): "Necessario accelerare su candidato Sindaco, seguirò personalmente il dialogo con gli alleati "
12 febbraio 2026 Trani, Marcello Lanotte (FI):"Necessario accelerare su candidato Sindaco, seguirò personalmente il dialogo con gli alleati"
Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole
12 febbraio 2026 Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole
Hub Portanova e Auser nel mirino: attacco della destra ai presìdi sociali della città
12 febbraio 2026 Hub Portanova e Auser nel mirino: attacco della destra ai presìdi sociali della città
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.