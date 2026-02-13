Antonio Loconte eletto all’unanimità presidente della VI Commissione Urbanistica

Cambio al vertice della VI Commissione consiliare Urbanistica ed Edilizia pubblica e privata del Comune di Trani: l'avv. Antonio Loconte è stato eletto all'unanimità come nuovo presidente, prendendo il posto di Irene Cornacchia (dimissionaria perchè ha assunto invece il ruolo di assessore). Vice presidente della Commissione è stato eletto Luigi Cirillo; gli altri componenti della Commissione consiliare che si occupa della pianificazione territoriale e delle costruzioni, sono Tommaso Laurora, Patrizia Cormio, Pasquale de Toma, Emanuele Cozzoli. Il settimo componente sarà il consigliere comunale che, eletto nella lista del PD, subentrerà sempre alla dimissionaria Cornacchia.