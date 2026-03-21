Primavera-estate 2026, al via la raccolta eventi per il cartellone eventi

Il Comune di Trani, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale numero 18 del 25 febbraio 2026, intende unire l'intera città in un progetto collettivo e partecipato in occasione della stagione primavera–estate 2026, costruendo, con la collaborazione e la creatività di tutti, un calendario di eventi da inserire nel cartellone denominato "Trani Primavera - Estate 2026", per iniziative da realizzarsi rispettivamente dal 21 aprile 2026 al 21 giugno 2026 (prima finestra temporale) e dal 22 giugno 2026 al 21 settembre 2026 (seconda finestra temporale).L'avviso non crea alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale nei confronti degli interessati che presentino le proposte e gli stessi non avranno nulla a pretendere in caso di sospensione, modifica, annullamento o mancata definizione della procedura di accoglimento.I soggetti proponenti dovranno compilare e presentare, a pena di irricevibilità, la manifestazione d'interesse all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.comune.trani.bt.it (o direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente) entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 3 aprile 2026