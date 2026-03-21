Comune di Trani
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Eventi e cultura

Primavera-estate 2026, al via la raccolta eventi per il cartellone eventi

Il Comune chiama cittadini, associazioni e operatori culturali a partecipare

Trani - sabato 21 marzo 2026
Il Comune di Trani, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale numero 18 del 25 febbraio 2026, intende unire l'intera città in un progetto collettivo e partecipato in occasione della stagione primavera–estate 2026, costruendo, con la collaborazione e la creatività di tutti, un calendario di eventi da inserire nel cartellone denominato "Trani Primavera - Estate 2026", per iniziative da realizzarsi rispettivamente dal 21 aprile 2026 al 21 giugno 2026 (prima finestra temporale) e dal 22 giugno 2026 al 21 settembre 2026 (seconda finestra temporale).
L'avviso non crea alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale nei confronti degli interessati che presentino le proposte e gli stessi non avranno nulla a pretendere in caso di sospensione, modifica, annullamento o mancata definizione della procedura di accoglimento.
I soggetti proponenti dovranno compilare e presentare, a pena di irricevibilità, la manifestazione d'interesse all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.comune.trani.bt.it (o direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente) entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 3 aprile 2026
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