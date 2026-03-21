Villa Guastamacchia Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Villa Guastamacchia Trani. Foto Tonino Lacalamita
Attualità

Centro anziani “Villa Guastamacchia”, avviso pubblico per la co-progettazione con il Terzo Settore

Il Comune di Trani cerca un ETS per la gestione in partenariato della struttura

Trani - sabato 21 marzo 2026
L'Amministrazione intende procedere all'individuazione, mediante Avviso pubblico, di un Ente del Terzo Settore (o raggruppamento di ETS) con cui attivare un percorso di co-progettazione finalizzato alla definizione condivisa degli interventi e alla successiva stipula di una convenzione/accordo di partenariato per la gestione del Centro Anziani "Villa Guastamacchia";

La domanda di partecipazione e la documentazione deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12 del 20 aprile 2026, esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Trani - Area I – Servizi Socio-Culturali, Sport, Turismo e Risorse Umane – Via Tenente L. Morrico n. 2 - 76125 Trani (BT).
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