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Incontro: “Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie" in Biblioteca

In programma oggi alle ore 16.00

Trani - mercoledì 25 marzo 2026 7.09
L'Ambito Territoriale Sociale di Trani - Bisceglie invita la cittadinanza a partecipare all'evento pubblico "Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie", in programma il 25 marzo 2026, alle ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" - Sala "Benedetto Ronchi", in Piazzetta S. Francesco 1, Trani.

L'incontro, organizzato in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, rappresenta un'occasione aperta e partecipata per fare il punto su quanto costruito nel corso del periodo 2022–2025 e per avviare una riflessione condivisa sul futuro del welfare locale, aprendo le porte della programmazione sociale al confronto con il Terzo Settore e con la comunità tutta.

L'evento costituisce infatti un momento di dialogo tra chi programma le politiche sociali e chi le vive ogni giorno, un'opportunità per immaginare insieme servizi sempre più prossimi alle persone, rafforzare le relazioni di fiducia tra enti e cittadini, e costruire risposte concrete ai bisogni reali della comunità di Trani e Bisceglie.
“Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie"
“Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie"
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