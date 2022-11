Auto rubata nella notte in via Tolomeo, il duro sfogo della proprietaria

«Salve, purtroppo anche ieri sera hanno rubato l'ennesima auto nei pressi di via Tolomeo 2, vicino l'entrata di Trani Capirro. L'auto in questione è la mia, una Seat Leon, e il cameriere della pizzeria, mi ha riferito che la settimana scorsa hanno rubato uno Jaguar alla parallela di via Tolomeo (la strada che costeggia la ferrovia) sempre nei pressi dell'uscita di Trani Capirro». E' quanto riferisce la proprietaria della vettura che ha voluto rivolgersi alla redazione di Traniviva non solo per raccontare l'increscioso episodio ma anche «affinché la gente sia informata che il degrado delle auto rubate sta peggiorando e la gente sa che in quel punto è rischioso perché è facile per loro fuggire via verso la campagna o la statale».«Non capisco - prosegue la lettrice - perché ad oggi, nel 2022, con tutta la tecnologia a nostra disposizione, questi vandali continuano a rovinare la nostra quiete e quella dei nostri turisti che vogliono divertirsi nella nostra splendida regione, portando del capitale nelle nostre casse. L'amministrazione si svegli dal sonno perché così facendo, ne paghiamo tutti».