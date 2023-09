Casa Maldarizzi: il ritorno alla Fiera Campionaria in un nuovo format

La Maldarizzi Automotive S.p.a. si prepara per un gran ritorno alla Fiera Campionaria e lo fa in una veste completamente rinnovata.La forza di sempre in un format nuovo e digitale, speciale e tecnologico ma allo stesso tempo caldo e intimo.Si svolgerà da sabato 9 a domenica 17 settembre l'edizione numero 86 della Fiera e Maldarizzi Automotive aprirà le porte della sua casa nel nuovo padiglione arredamento (78-107) nella Fiera del Levante di Bari, puntando al domani della mobilità, facendo tesoro di una storia che nasce nel 1979, fino a rendere Maldarizzi Automotive un caposaldo del mercato automobilistico italiano."Maldarizzi Automotive è da sempre legata al territorio e alla cultura – ha specificato il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive - così come forte è il legame con la Fiera del Levante, un rapporto solido e duraturo nel tempo; e come tale continua ad essere in evoluzione".Il 2023 vedrà aprirsi le porte di "Casa Maldarizzi", il concept pensato per questa nuova edizione che rivede la presenza della Maldarizzi Automotive alla Fiera del Levante in un ambiente più domestico e familiare. La casa come contenitore di brand, di novità automotive e di ricordi creati negli anni con i clienti e i visitatori della fiera, con veicoli esposti che raccontano MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.p.A. Bari - via Oberdan, 2 - 70126 || via Fratelli Philips, 5 - 70123 Modugno - S.S. 96 km. 118,600 - 70026 Trani - via Barletta S.S. 16 Km. 756+583 || via Barletta, 134 - 76125 Matera: via delle Arti 13/15 - Zona PAIP - 75100 Taranto: viale Unità d'Italia, 65 - 74121 Foggia: via di San Giuliano, 19 – 71121 Lecce: v.le Portogallo, 16 - ZI - 73100 Lecce 080 532 22 12 | info@maldarizzi.com | maldarizzi.com Sede Legale: via Oberdan, 4/A - 70126 BARI – Reg. Impr. BARI CF e PI n° 05251790720 REA n° 407442 Cap. soc. 8.500.000 € i.v. un'attenzione all'ecologia, alla sostenibilità e all'elettromobilità ma anche a uno stile vintage e senza tempo.Maldarizzi da vero padrone di casa invita il visitatore ad accomodarsi nelle sue stanze e a scegliere il suo percorso nella mobilità.I visitatori avranno la possibilità di scoprire (o riscoprire) il mondo Maldarizzi Automotive, dedicarsi del tempo per un caffè e una consulenza personalizzata, accedere ai servizi più vantaggiosi, dalla vendita al noleggio a lungo termine, dall'assistenza ufficiale post-vendita e ricambistica fino ai servizi assicurativi e finanziari.I nove giorni della manifestazione fieristica saranno anche un'opportunità per accedere ad esclusive promozioni.In esposizione ci sarà una selezione di modelli di alcuni brand, per conoscerli meglio, ognuno con un suo carattere, proprio come gli abitanti di una casa.