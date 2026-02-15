Attualità
CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani
Uffici aperti dal 16 al 18 febbraio per rilascio e rinnovo, ma resta d'obbligo la prenotazione online
Trani - domenica 15 febbraio 2026 10.10 Comunicato Stampa
La Città di Trani potenzia il servizio di rilascio e rinnovo della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e smaltire le richieste, sono state predisposte tre giornate di apertura straordinaria degli uffici comunali durante la corrente settimana.
Il calendario delle aperture - Gli sportelli saranno operativi nei seguenti turni pomeridiani:
- Lunedì 16 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
- Martedì 17 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
- Mercoledì 18 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00