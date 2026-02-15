CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani

Lunedì 16 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Martedì 17 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Mercoledì 18 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00

La Città di Trani potenzia il servizio di rilascio e rinnovo della. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e smaltire le richieste, sono state predisposte tre giornate di apertura straordinaria degli uffici comunali durante la corrente settimana.Gli sportelli saranno operativi nei seguenti turni pomeridiani:È bene ricordare che l'accesso agli uffici. Per usufruire del servizio è infatti indispensabile aver preventivamente fissato un appuntamento. La procedura di prenotazione avviene esclusivamente attraverso la piattaforma ministeriale dedicata, accessibile al seguente indirizzo: 👉Si raccomanda ai cittadini di presentarsi muniti della documentazione necessaria (fototessera recente, codice fiscale e carta d'identità scaduta o in scadenza) per agevolare le operazioni di sportello