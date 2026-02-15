Comune di Trani - CIE
CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani

Uffici aperti dal 16 al 18 febbraio per rilascio e rinnovo, ma resta d'obbligo la prenotazione online

Trani - domenica 15 febbraio 2026 10.10 Comunicato Stampa
La Città di Trani potenzia il servizio di rilascio e rinnovo della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e smaltire le richieste, sono state predisposte tre giornate di apertura straordinaria degli uffici comunali durante la corrente settimana.

Il calendario delle aperture - Gli sportelli saranno operativi nei seguenti turni pomeridiani:
  • Lunedì 16 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
  • Martedì 17 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
  • Mercoledì 18 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Come accedere al servizio È bene ricordare che l'accesso agli uffici non è libero. Per usufruire del servizio è infatti indispensabile aver preventivamente fissato un appuntamento. La procedura di prenotazione avviene esclusivamente attraverso la piattaforma ministeriale dedicata, accessibile al seguente indirizzo: 👉 www.prenotazionicie.interno.gov.it . Si raccomanda ai cittadini di presentarsi muniti della documentazione necessaria (fototessera recente, codice fiscale e carta d'identità scaduta o in scadenza) per agevolare le operazioni di sportello
