Controlli del fine settimana tra Trani e Bisceglie, 190 persone identificate e 103 veicoli controllati

Nel fine settimana appena conclusosi i Carabinieri della Compagnia di Trani hanno messo in atto diversi servizi sul territorio finalizzati a garantire la sicurezza in occasione del fenomeno della "movida" serale e del week-end.Sia a Trani che a Bisceglie, infatti, i militari hanno sorvegliato le zone più frequentate delle due cittadine costiere, concentrandosi maggiormente sui locali notturni che ricevono consistenti masse di giovani del posto e delle città limitrofe, in particolare nelle ore serali.I controlli sono stati operati dai Carabinieri della Stazione di Trani e della Tenenza di Bisceglie - con il supporto dei militari dell'XI Reggimento Carabinieri "Puglia"- così assicurando una copertura costante ed intensificata dei servizi esterni da venerdì sera a domenica, specialmente nelle aree maggiormente affollate e nelle fasce orarie più sensibili, oltre ad un mirato servizio coordinato straordinario nella serata e nella notte del sabato con la collaborazione della pattuglia della Polizia Locale di Trani; complessivamente 29 militari impiegati con 14 mezzi, oltre la costante presenza assicurata per il servizio di pronto intervento dalla Sezione Radiomobile della stessa Compagnia.In particolare, le pattuglie impiegate hanno complessivamente proceduto all'identificazione di 190 persone, dedicando particolare attenzione anche alla circolazione stradale, con il controllo di 103 autoveicoli ed elevando 9 sanzioni al codice della strada, di cui 2 per mancato rinnovo della revisione dei veicolo, 3 per veicolo privo di copertura assicurativa e 1 per mancanza di documenti al seguito, procedendo di conseguenza a tre sequestri amministrativi di veicoli.Sono stati inoltre segnalati all'Autorità ammnistrativa n. 4 assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, giudicata per uso personale