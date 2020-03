Coronavirus, altri sette tranesi denunciati perché fuori casa senza motivo

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato, nell'ambito dei controlli per evitare assembramenti sul territorio comunale, ha sorpreso alcune persone all'interno di un circolo privato e quindi fuori casa non per un valido motivo.L'intervento degli agenti del commissariato di Trani è avvenuto nella zona nord della città, nei pressi di via Andria, dove queste persone erano all'interno di un locale con la saracinesca semi-abbassata.A seguito di questo controllo sono state denunciate sette persone, tutte tranesi.