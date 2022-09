Disperso un sub tranese nelle acque del Salento: ritrovati boa e fucile

Proseguono ancora oggi le ricerche del sub scomparso ieri nel tratto di costa di San Cataldo in Salento, ricerche iniziate a seguito dell'allarme lanciato dalla moglie che non lo aveva visto fare ritorno.A oltre 24 ore dall'allarme però, dell'uomo 71enne A.C. bresciano residente a Trani sono stati ritrovati la boa di segnalazione e il fucile da pesca, tracce che purtroppo lasciano ipotizzare l'epilogo più tragico ma che comunque non fermano le ricerche, aggrappate a un filo di speranza.In vacanza in Salento, l'uomo, esperto di immersioni nuoto e pesca subacquea in apnea, conosce benissimo anche la zona di cui è frequentatore, vista la passione per il mare. Il bagnino del lido da cui si era mosso l'uomo aveva notato, prima ancora che la moglie ad essere allarme, la boa ferma al largo per troppo tempo.La porzione di litorale battuta dai mezzi navali della Guardia Costiera della Guardia di Finanza, dagli elicotteri che sorvolano tutta l'area e dal nucleo dei Sommozzatori di Taranto che si alterna con i colleghi di Brindisi, va dalle Cesine, in prossimità delle Marine di Melendugno dove l'uomo si è immerso, fino alla zona della idrovora di Frigole.