Dramma a Castel del Monte: minorenne cade da un muretto rincorso da un cane randagio, in codice rosso all'ospedale

Drammatica vicenda quella che si consumata oggi, domenica 1° maggio a Castel del Monte, intorno alle ore 13,30 per una famiglia di Rutigliano.Come riportato suun minorenne, giunto con la sua famiglia per visitare il maniero federiciano - oggi come non mai pieno di turisti e visitatori anche stranieri-, mentre fuggiva da un cane randagio che lo stava rincorrendo è caduto da un muretto di circa tre metri. Subito gravi sono apparse le condizioni del ragazzo. Purtroppo l'ambulanza del 118 è dovuta giungere da Barletta, in quanto quelle presenti su Andria erano impegnate per altri interventi di soccorso. Il ragazzo è rimasto per terra e chiedeva aiuto, sotto il muretto di cinta mentre tutt'intorno si accalcavano le persone. Nessun presidio di Forze dell'ordine era presente in quel momento al maniero federiciano e non risulta ancora attivo il presidio di primo soccorso del 118, che viene attuato durante il periodo di maggior afflusso turistico da parte della Asl Bt.Il ragazzo soccorso dal 118 dopo oltre mezz'ora dal drammatico evento è stato condotto presso il pronto soccorso del "Lorenzo Bonomo" in codice rosso. E' giunto solo intorno alle ore 14,24. In queste ore il ragazzo è sottoposto da una serie di accertamenti da parte del personale della Neurologia e Radiologia del "Bonomo". Non è in pericolo di vita.