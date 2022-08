Due pedane di amianto abbandonate in rione Fontanelle

Si presume sia avvenuto nella notte lo scarico di due pedane cariche di pannelli di amianto in contrada Fontanelle, lungo la vecchia strada che collega Trani a Barletta.I pannelli probabilmente provengono dalla copertura di un vecchio edificio.Le forze dell'ordine e l'AMIU, in coordinamento con il Comune di Trani, stanno individuando il sistema per rimuovere in sicurezza i pannelli che contengono eternit, altamente tossico per la salute e per l'ambiente.