Fondo per le spese veterinarie, dalla Regione Puglia un sostegno ai proprietari over 65

L'Assessorato al Benessere Animale informa che la Regione Puglia ha pubblicato l'avviso per l'accesso al Fondo destinato al sostegno economico dei proprietari di animali d'affezione per il pagamento delle spese veterinarie sostenute nel corso del 2024.La misura prevede un contributo per le spese relative a prestazioni veterinarie, interventi chirurgici, analisi di laboratorio e acquisto di medicinali veterinari.Il beneficio è rivolto ai cittadini residenti in Puglia che abbiano compiuto 65 anni, siano proprietari di animali da compagnia regolarmente registrati nella banca dati regionale e presentino un ISEE ordinario inferiore a 16.215 euro.La dotazione finanziaria complessiva prevista per l'annualità 2024 ammonta a 24.781,10 euro. La Regione garantisce la copertura del 100% delle spese veterinarie documentate, fino a un massimo di 300 euro per ciascun soggetto ammesso, compatibilmente con le risorse ministeriali disponibili.Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale, entro le ore 20 del 27 settembre 2026.Per consultare l'avviso e conoscere nel dettaglio requisiti, modalità di partecipazione e documentazione necessaria è possibile accedere alla piattaforma regionale: moduli.regione.puglia.it.