Palazzo delle Arti Beltrani chiude la decima edizione tra le stelle "Sotto il segno di Saturno"

A Corte Santorsola note e pellicole d'autore con l'ensemble del M° Piccialli tra immagini sincronizzate e fedeltà filologica.

Cronaca

L'inqualificabile atto di inciviltà: «Episodio increscioso e mai visto in dieci anni. Coinvolti Comune e Forze dell'Ordine, ma i residenti del centro storico sono al nostro fianco»