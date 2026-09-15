Eventi e cultura
Palazzo delle Arti Beltrani chiude la decima edizione tra le stelle "Sotto il segno di Saturno"
Venerdì 18 settembre l’ultimo atto del fortunato ciclo "Percorsi Stellari"
Trani - martedì 15 settembre 2026 Comunicato Stampa
Nel firmamento culturale della Puglia c'è una stella che in questa estate 2026 ha brillato di una luce smagliante. Il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani si avvia a far calare il sipario sulla sua straordinaria decima stagione artistica, un traguardo storico che ha celebrato dieci anni di grandi eventi, bellezza profonda e produzioni di grande caratura. È stata una cavalcata memorabile che solo nel corso di quest'anno ha visto alternarsi sul palco della suggestiva Corte "Davide Santorsola" nomi di primissimo piano del panorama musicale nazionale e internazionale: dalle raffinatissime sonorità di Raphael Gualazzi al fascino cosmopolita di Nick The Nightfly, dal talento versatile di Neja, che ha incantato la corte in un'inedita e raffinata veste jazz e soul, fino alla voce intensa ed emozionante di Joanna Teters, insieme a tanti altri artisti di rilievo che hanno regalato al pubblico notti indimenticabili.
Ora, la rassegna si prepara al suo ultimo suggestivo capitolo, riallacciando il filo con quel cielo che da sempre ispira poeti, scienziati ed artisti. Venerdì 18 settembre 2026 andrà infatti in scena l'appuntamento conclusivo del fortunato format "Percorsi Stellari", co-organizzato da Delle Arti ODV ETS e dall'Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia. Un progetto innovativo che ha saputo spalancare una finestra privilegiata sull'universo, trasformando il polo museale tranese in un ponte ideale tra terra e cosmo e riuscendo nella splendida impresa di avvicinare intere famiglie all'astronomia.
Protagonista assoluto della serata finale sarà Saturno, l'indiscusso "Signore degli Anelli", il pianeta più affascinante del nostro Sistema Solare, celebre per il suo grandioso insieme di frammenti di ghiaccio, roccia e lune misteriose.
Il programma della serata comincerà alle ore 20:00 con lo spazio interamente dedicato ai piccoli esploratori dell'universo. Il laboratorio didattico "Saturno, il pianeta dagli anelli di ghiaccio", rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati da almeno un genitore, stimolerà il gioco e la curiosità scientifica per svelare la natura straordinaria dei giganti gassosi. Per via dei posti limitati, per partecipare al laboratorio è obbligatoria la prenotazione tramite il modulo online dedicato: https://forms.gle/6FxV4HQvn1ybGur1A
Parallelamente, il pubblico adulto potrà vivere un'autentica immersione nella bellezza attraverso la visita serale alle prestigiose collezioni permanenti del Museo, sede della Pinacoteca Ivo Scaringi, e la visione degli appassionanti video-documentari dedicati alla millenaria storia della città di Trani.
Ad impreziosire ulteriormente questa esperienza sensoriale non mancheranno le immancabili degustazioni di prodotti tipici pugliesi, autentico connubio tra la meraviglia della conoscenza e i sapori del territorio.
A partire dalle ore 20:45 si entrerà nel cuore pulsante dell'esplorazione astronomica: dopo un'introduzione divulgativa a cura degli esperti dell'Associazione Cieli Stellati di Puglia, l'attenzione si sposterà tutta verso l'infinito. Attraverso i telescopi professionali installati negli spazi del Palazzo, i partecipanti potranno osservare direttamente dal vivo le atmosfere di Saturno, la nitidezza dei suoi anelli e le sue lune principali, vivendo l'emozione unica dell'osservazione notturna dello spazio profondo.
Con questo ultimo viaggio guidato dal fascino dei pianeti, il Palazzo delle Arti Beltrani chiude un'edizione leggendaria che ha confermato il Centro culturale polifunzionale della Città di Trani come un insostituibile volano d'attrazione turistica e un punto di riferimento per l'intero territorio. I biglietti per l'evento "Il Signore degli Anelli" del ciclo "Percorsi Stellari" (ticket unico: 10,00 euro; ticket Soci partner: 8,00 euro) sono acquistabili anche con Carta del Docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/percorsi-stellari/295782
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0883 500044 o inviare un messaggio WhatsApp al +39 3923892767. E-mail: info@palazzodelleartibeltrani.it
Ora, la rassegna si prepara al suo ultimo suggestivo capitolo, riallacciando il filo con quel cielo che da sempre ispira poeti, scienziati ed artisti. Venerdì 18 settembre 2026 andrà infatti in scena l'appuntamento conclusivo del fortunato format "Percorsi Stellari", co-organizzato da Delle Arti ODV ETS e dall'Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia. Un progetto innovativo che ha saputo spalancare una finestra privilegiata sull'universo, trasformando il polo museale tranese in un ponte ideale tra terra e cosmo e riuscendo nella splendida impresa di avvicinare intere famiglie all'astronomia.
Protagonista assoluto della serata finale sarà Saturno, l'indiscusso "Signore degli Anelli", il pianeta più affascinante del nostro Sistema Solare, celebre per il suo grandioso insieme di frammenti di ghiaccio, roccia e lune misteriose.
Il programma della serata comincerà alle ore 20:00 con lo spazio interamente dedicato ai piccoli esploratori dell'universo. Il laboratorio didattico "Saturno, il pianeta dagli anelli di ghiaccio", rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati da almeno un genitore, stimolerà il gioco e la curiosità scientifica per svelare la natura straordinaria dei giganti gassosi. Per via dei posti limitati, per partecipare al laboratorio è obbligatoria la prenotazione tramite il modulo online dedicato: https://forms.gle/6FxV4HQvn1ybGur1A
Parallelamente, il pubblico adulto potrà vivere un'autentica immersione nella bellezza attraverso la visita serale alle prestigiose collezioni permanenti del Museo, sede della Pinacoteca Ivo Scaringi, e la visione degli appassionanti video-documentari dedicati alla millenaria storia della città di Trani.
Ad impreziosire ulteriormente questa esperienza sensoriale non mancheranno le immancabili degustazioni di prodotti tipici pugliesi, autentico connubio tra la meraviglia della conoscenza e i sapori del territorio.
A partire dalle ore 20:45 si entrerà nel cuore pulsante dell'esplorazione astronomica: dopo un'introduzione divulgativa a cura degli esperti dell'Associazione Cieli Stellati di Puglia, l'attenzione si sposterà tutta verso l'infinito. Attraverso i telescopi professionali installati negli spazi del Palazzo, i partecipanti potranno osservare direttamente dal vivo le atmosfere di Saturno, la nitidezza dei suoi anelli e le sue lune principali, vivendo l'emozione unica dell'osservazione notturna dello spazio profondo.
Con questo ultimo viaggio guidato dal fascino dei pianeti, il Palazzo delle Arti Beltrani chiude un'edizione leggendaria che ha confermato il Centro culturale polifunzionale della Città di Trani come un insostituibile volano d'attrazione turistica e un punto di riferimento per l'intero territorio. I biglietti per l'evento "Il Signore degli Anelli" del ciclo "Percorsi Stellari" (ticket unico: 10,00 euro; ticket Soci partner: 8,00 euro) sono acquistabili anche con Carta del Docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/percorsi-stellari/295782
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0883 500044 o inviare un messaggio WhatsApp al +39 3923892767. E-mail: info@palazzodelleartibeltrani.it