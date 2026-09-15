Turismo, la BAT cresce ancora nel 2026: Trani guida la ripresa con più presenze e più stranieri

Dopo il boom del 2025, la provincia consolida i flussi: presenze +9% e arrivi +4%. Trani si conferma la città più attrattiva, trainata dal turismo internazionale e dagli eventi culturali

Arrivi BAT 2026 : +3% / +4%

: +3% / +4% Presenze BAT 2026 : +8% / +10%

: +8% / +10% Permanenza media : da 2,7 a 2,8–2,9 giorni

: da 2,7 a Turisti stranieri: +12% / +15%

Il 2025 era stato un anno eccezionale per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con un incremento delle presenze pari ale degli arrivi al, secondo i dati dell'Osservatorio regionale. Nel 2026, i dati sono aggiornati al mese di luglio, i numeri non replicano quel boom, ma confermano una, in linea con il trend pugliese e nazionale. Le elaborazioni disponibili nel cruscotto dell'Osservatorio DMS Puglia e i dati regionali di "Turismo in Cifre" mostrano che:Il dato più significativo riguarda proprio gli stranieri: nel 2026 la componente internazionale cresce più di quella italiana, confermando un trend che interessa tutta la Puglia, dove gli arrivi dall'estero nel primo semestre hanno segnato un +12% e le presenze un +18%. Il 2026 è dunque un anno di: meno esplosivo del 2025, ma più equilibrato, con una crescita sostenuta dagli stranieri e da una maggiore permanenza media.

Trani è la città che trascina la provincia e si conferma anche nel 2026 la più attrattiva della BAT. I dati comunali completi non sono ancora pubblicati nel dettaglio, ma il cruscotto dell'Osservatorio regionale e le serie storiche disponibili indicano chiaramente che la città mantiene la leadership provinciale. Dal confronto con i dati del 2025 e le stime del 2026 basate su trend ufficiali emerge che:

​I dati 2025 certificati

Arrivi (gen–ago) : 55.832 (+2,3% sul 2024)

: 55.832 (+2,3% sul 2024) Turisti stranieri prevalenti : Francia (11.578), Germania (6.701)

: Francia (11.578), Germania (6.701) RevPAR : 92 € (picco 121 € ad agosto)

: 92 € (picco 121 € ad agosto) Prima città della BAT per impatto economico turistico

Arrivi : +4% / +6% → 58.000–59.000

: +4% / +6% → 58.000–59.000 Presenze : +8% / +12%

: +8% / +12% Permanenza media : 2,8–3,0 giorni

: 2,8–3,0 giorni Stranieri: forte crescita (Francia, Germania, Polonia, Austria)

La città beneficia di un'offerta culturale sempre più strutturata: festival, rassegne musicali, eventi culturali ed iniziative enogastronomiche e un calendario estivo che negli ultimi anni ha consolidato la reputazione di Trani come destinazione "slow" e di qualità.

Perché Trani cresce più della media provinciale. Tre sono i fattori che emergono con chiarezza:

La forza del turismo internazionale: Trani è una delle città pugliesi più fotografate e ricercate online. La componente straniera cresce più della media regionale, con un aumento stimato tra il +12% e il +15%. L'offerta culturale e gli eventi: La programmazione culturale – dai concerti alle mostre, fino alle rassegne - è un vero motore di attrazione. La reputazione digitale: La città continua a beneficiare di un'immagine forte sui social e sulle piattaforme di viaggio, con un gradimento che supera l'85%.

Qualità dell'accoglienza

Destagionalizzazione

Valorizzazione del centro storico e del patrimonio culturale

Infrastrutture e mobilità turistica