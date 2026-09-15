Turismo, la BAT cresce ancora nel 2026: Trani guida la ripresa con più presenze e più stranieri
Dopo il boom del 2025, la provincia consolida i flussi: presenze +9% e arrivi +4%. Trani si conferma la città più attrattiva, trainata dal turismo internazionale e dagli eventi culturali
- Arrivi BAT 2026: +3% / +4%
- Presenze BAT 2026: +8% / +10%
- Permanenza media: da 2,7 a 2,8–2,9 giorni
- Turisti stranieri: +12% / +15%
Trani è la città che trascina la provincia e si conferma anche nel 2026 la più attrattiva della BAT. I dati comunali completi non sono ancora pubblicati nel dettaglio, ma il cruscotto dell'Osservatorio regionale e le serie storiche disponibili indicano chiaramente che la città mantiene la leadership provinciale. Dal confronto con i dati del 2025 e le stime del 2026 basate su trend ufficiali emerge che:
I dati 2025 certificati
Le stime a luglio 2026 basate sui trend ufficiali
- Arrivi (gen–ago): 55.832 (+2,3% sul 2024)
- Turisti stranieri prevalenti: Francia (11.578), Germania (6.701)
- RevPAR: 92 € (picco 121 € ad agosto)
- Prima città della BAT per impatto economico turistico
La città beneficia di un'offerta culturale sempre più strutturata: festival, rassegne musicali, eventi culturali ed iniziative enogastronomiche e un calendario estivo che negli ultimi anni ha consolidato la reputazione di Trani come destinazione "slow" e di qualità.
- Arrivi: +4% / +6% → 58.000–59.000
- Presenze: +8% / +12%
- Permanenza media: 2,8–3,0 giorni
- Stranieri: forte crescita (Francia, Germania, Polonia, Austria)
Perché Trani cresce più della media provinciale. Tre sono i fattori che emergono con chiarezza:
- La forza del turismo internazionale: Trani è una delle città pugliesi più fotografate e ricercate online. La componente straniera cresce più della media regionale, con un aumento stimato tra il +12% e il +15%.
- L'offerta culturale e gli eventi: La programmazione culturale – dai concerti alle mostre, fino alle rassegne - è un vero motore di attrazione.
- La reputazione digitale: La città continua a beneficiare di un'immagine forte sui social e sulle piattaforme di viaggio, con un gradimento che supera l'85%.
BAT e Trani: un 2026 di consolidamento. Il 2026 non è l'anno dei record, ma quello della maturità turistica: la BAT cresce in modo più equilibrato, mentre Trani consolida la sua posizione di città guida, con una presenza sempre più marcata di turisti stranieri e una permanenza media in aumento. La sfida per il 2027 sarà trasformare questa crescita stabile in un modello ancora più competitivo, puntando su:
- Qualità dell'accoglienza
- Destagionalizzazione
- Valorizzazione del centro storico e del patrimonio culturale
- Infrastrutture e mobilità turistica
Fonte dati: Turismo in cifre - Turismo - Regione Puglia
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