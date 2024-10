Giornata Ecumenica 2024: “I fagioli, i ceci e gli altri legumi"

L'Istituto alberghiero "Aldo Moro" di Trani ha ospitato la Giornata Ecumenica dell'Accademia Italiana della Cucina. Questo appuntamento, che si ripete annualmente, unisce idealmente le delegazioni e le legazioni di tutto il mondo, che consumano la cena alla stessa ora. Il tema di quest'anno è stato attinente ai legumi, da qui il titolo dell'evento "i fagioli, i ceci e gli altri legumi".L'evento – organizzato dalla Coordinatrice della Delegazione Castel del Monte Mariagrazia Iannuzzi - ha visto ospiti di alto rilievo nel settore, come lo chef Vincenzo Conversano, che è anche insegnante presso la "Aldo Moro", e che ha curato la preparazione della cena insieme agli alunni della scuola; Francesco De Corato della De Corato sementi; questi ultimi sono stati anche relatori del convegno che ha preceduto la cena, in cui si fatto un excursus storico sui legumi e si è parlato anche delle alte proprietà nutritive di questi preziosi ingredienti e del loro utilizzo in cucina. Ospite della giornata è stato anche Vincenzo Rizzi, Coordinatore territoriale della Puglia Nord, che ha partecipato con le sue Delegazioni: Foggia, Lucera, Gargano e Bari.L'evento ha rappresentato per i giovani alunni della scuola alberghiera un importante momento di arricchimento culturale: l'Accademia, infatti, da decenni si spende nella promozione delle tradizioni culinarie locali, dei prodotti tipici del territorio e nella divulgazione della cultura della cucina.