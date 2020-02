Incendio nei pressi dell'isola ecologica, il vento alimenta le fiamme

A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti dopo aver avvertito il cattivo odore di fumo. Questo pomeriggio, intorno alle ore 18, è divampato un incendio nel terreno antistante all'isola ecologica. Ancora da capire la natura del rogo ma ad alimentare le fiamme hanno contribuito sicuramente le raffiche di vento. L'incendio ha in poco tempo bruciato le sterpaglie.Difficili le operazioni per spegnere il rogo a causa della presenza del vento ma l'incendio sembra essere circoscritto.