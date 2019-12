Incidente frontale sul ponte in via delle Forze Armate, un ferito

Restano ancora da chiarire le cause di un incidente stradale avvenuto, poco dopo le 12, sul cavalcaferrovia in via delle Forze Armate. Due auto che procedevano nei due sensi opposti di marcia si sono scontrate frontalmente. Uno dei due conducenti è rimasto ferito. L'impatto ha generato forti rallentamenti alla circolazione.Sul posto 118 e Polizia locale.