Incidente in via Martiri di Palermo, tre persone ferite

3 foto Incidente in via Martiri di Palermo

È successo intorno alle 19.15 in via Martiri di Palermo mentre tutta la città di Trani era avvolta nel buio a causa del blackout. Protagoniste dell'incidente una Smart ed una Jeep nera.Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che a bordo della Smart ci fosse un uomo di circa 50 anni che, dopo aver avvertito un malore, ha perso il controllo dell'auto. All'interno della Jeep, invece, una coppia di Andria, un uomo e una donna, e ad aver avuto la peggio è stata proprio quest'ultima. L'uomo, invece, sembra aver riportato solo alcuni traumi. I tre sono stati trasportati in ospedale.Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118.