Incidente mortale sulla Trani-Bisceglie, sabato i funerali di Elisa Caressa

La famiglia in una nota: «Vivo apprezzamento per il lavoro compiuto sin dall'inizio dalla Procura della Repubblica di Trani»

Si terranno domani, sabato 23 luglio, alle ore 16, presso la Parrocchia Santi Angeli Custodi, i funerali di Elisa Caressa, la quattordicenne scomparsa a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica sera sulla strada statale Trani-Bisceglie.Le esequie della giovane avvengono a seguito dell'autopsia richiesta dai legali della famiglia ed eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale di Bari, i cui risultati si conosceranno non prima dei canonici trenta giorni.Nel frattempo, tramite i propri avvocati, la famiglia ha voluto esprimere quanto segue: «La famiglia per il tramite dei propri legali avvocato Maurizio Musci e avvocato Francesco Di Marzio esprime vivo apprezzamento per il lavoro compiuto sin dall'inizio dalla Procura della Repubblica di Trani, con particolare riferimento alle solerti iniziative intraprese ai fini dell'accertamento della verità».