Incidente sul lavoro a Trani, operaio muore cadendo da un'impalcatura in via Don Uva

È' morto sul colpo l'operaio di Trani, di 60 anni, che nel primo pomeriggio di mercoledì 18 dicembre, intorno alle ore 13, è precipitato, per cause ancora da accertare, da un'impalcatura in via Don Pasquale Uva. L'uomo, prima di cadere al suolo, ha fatto un volo di circa 4 metri.All'arrivo del 118 per l'operaio non c'era più nulla da fare: gli operatori sanitari non hanno fatto altro che constatarne il decesso.Spetterà ora agli agenti del Commissariato di Polizia di Trani, intervenuti tempestivamente sul posto, far luce sulla tragedia. Sul posto anche i vigili del fuoco.